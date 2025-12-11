ग्लोबली लॉन्च हुए Redmi Note सीरीज के तीन नए मॉडल, 6580mAh तक है बैटरी; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G और Note 15 5G को चीन में लॉन्च होने के महीनों बाद पोलैंड में लॉन्च किया गया है। ये स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS 2 पर चलते हैं, जो Android 15 पर बेस्ड है और इनमें 6,580mAh तक की बैटरी है। Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G में 200-मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन में 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। Redmi Note 15 5G मॉडल Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट पर चलता है, जबकि Redmi Note 15 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7400-Ultra है। तीनों में सबसे प्रीमियम मॉडल, Redmi Note 15 Pro+ 5G, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G और Note 15 5G की कीमत Redmi Note 15 Pro+ 5G की कीमत 8GB + 256GB वेरिएंट के लिए PLN 1,999 (लगभग 49,000 रुपये) है। ये ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और मोका ब्राउन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Redmi Note 15 Pro 5G की कीमत 8+256GB वर्जन के लिए PLN 1,699 (लगभग 42,000 रुपये) से शुरू होती है। इसे ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और टाइटेनियम शेड्स में ऑफर किया गया है। स्टैंडर्ड Redmi Note 15 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए PLN 1,199 (लगभग 30,000 रुपये) है। ये ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और मिस्ट पर्पल शेड्स में उपलब्ध है। Redmi Note 15 Pro+ 5G और Note 15 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स Redmi Note 15 Pro+ 5G और Redmi Note 15 Pro 5G Android 15 पर Xiaomi के HyperOS 2 इंटरफेस पर चलते हैं और इनमें 1.5K (1,280x 2772) रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की ब्राइटनेस वाला 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले में Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर पर चलता है, जिसमें 12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज है। इसके विपरीत, Redmi Note 15 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर है, साथ में 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है।

फोटोग्राफी की बात करें तो, Redmi Note 15 Pro+ 5G और Note 15 Pro 5G दोनों में OIS के साथ समान 200-मेगापिक्सल मेन सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा यूनिट है। कैमरा सेटअप में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी शामिल है।

सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, Redmi Note 15 Pro+ 5G में 32-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। प्रो मॉडल में 20-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। Redmi Note 15 Pro सीरीज के कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, Wi-Fi, USB Type-C पोर्ट, ब्लूटूथ, GPS और NFC शामिल हैं। दोनों मॉडल में Dolby Atmos और Hi-Res ऑडियो सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर हैं। इनमें AI फेस अनलॉक फीचर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G और Redmi Note 15 Pro 5G में IP68-रेटेड बिल्ड है। Redmi Note 15 Pro+ 5G में 6,500mAh की बैटरी है जो 100W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि Redmi Note 15 Pro 5G में 6,580mAh की बैटरी है जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है।

Redmi Note 15 5G के स्पेसिफिकेशन्स Redmi Note 15 5G भी HyperOS 2 पर चलता है और इसमें 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस है, और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्टेड है। ये Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है जो 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।