जल्द मार्केट में एंट्री मारेगा Redmi का ये धांसू फोन, साइट पर दिखाई पहली झलक

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने अपनी भारतीय बेवसाइट पर एक नए स्मार्टफोन के आने की जानकारी दी है। बता दें कि ये स्मार्टफोन Redmi 12 है। साइट से पता चलता है कि कंपनी इस फोन को 1 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। फिलहाल इसके कोई भी फीचर सामने नहीं आए हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Redmi to launches its new smartphone redmi 12 on 1 aug, know the details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Xiaomi का सहायक ब्रांड Redmi भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। चीनी टेक कंपनी अपनी रेडमी नंबर सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी के नए स्मार्टफोन Redmi 12 के भारत में 1 अगस्त को लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है। Xiaomi ने ट्विटर पर आगामी Redmi 12 स्मार्टफोन की उपलब्धता की पुष्टि की। अमेजन पर भी की थी पुष्टि हाल ही में कंपनी ने स्मार्टफोन की उपलब्धता की पुष्टि करते हुए अमेजन वेबसाइट पर Redmi 12 को टीज किया है। यह भी पुष्टि हो गई है कि स्मार्टफोन अमेजन वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अपने घरेलू बाजार चीन में Redmi 12 लॉन्च किया था। कंपनी ने स्मार्टफोन के क्रिस्टल ग्लास डिजाइन और आगामी स्मार्टफोन के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप को टीज किया है। Redmi 12 के संभावित फीचर्स Redmi 12 में 6.79-इंच LCD डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। यह स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट के साथ आ सकता है जिसे 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा जा सकता है। इस स्टोरेज को बढ़ाने के लिए एक अलग मेमोरी कार्ड स्लॉट भी हो सकता है। स्मार्टफोन MIUI 14-आधारित एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। Redmi 12 का कैमरा कैमरे की बात Redmi 12 में 50MP मुख्य सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 2MP मैक्रो कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा होने की उम्मीद है। वहीं फ्रंट में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 8MP का कैमरा भी हो सकता है। स्मार्टफोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है और IP53 रेटिंग डिवाइस को धूल और छींटे प्रतिरोधी बनाती है। एंट्री-लेवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है।

Edited By: Ankita Pandey