अगले हफ्ते Realme एक नहीं ला रहा 2 नए Smartphone, P2 Pro 5G की लॉन्च डेट हुई कंफर्म

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रियलमी अपने भारतीय ग्राहकों के लिए समय-समय पर नए स्मार्टफोन लाता रहता है। अगले हफ्ते रियलमी का Realme Narzo Turbo 5G भारत में लॉन्च हो रहा है। कंपनी इस फोन को 9 सितंबर को लॉन्च कर रही है। इसी के साथ अगले हफ्ते के लिए एक और 5G फोन की लॉन्च डेट पर मुहर लग चुकी है। अगले हफ्ते Realme P2 Pro 5G फोन भी लॉन्च हो रहा है।

Say hello to #realmeP2Pro5G, packed with the only 80W charging in the segment that keeps you ahead of the game. ⚡