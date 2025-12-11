Realme Narzo 90 Series भारत में जल्द होगी लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की बैटरी; 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme Narzo 90 सीरीज भारत में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G शामिल होंगे। ये लाइनअप देश में Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने हाल ही में दोनों फोन के डिजाइन को टीज किया था। अब, अपकमिंग Narzo 90 सीरीज के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है। इससे इस सीरीज के अलग-अलग स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स कन्फर्म हुए हैं। दोनों हैंडसेट 7,000mAh की बैटरी से लैस होंगे। इसके अलावा, दोनों फोन में 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा।

Realme Narzo 90 सीरीज के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Amazon पर अपकमिंग Realme हैंडसेट के लिए बनाई गई डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है। इससे उनके मेजर स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। इसमें बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड, कैमरा कॉन्फिगरेशन और डिस्प्ले फीचर्स शामिल हैं। Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G में 7,000mAh की टाइटन बैटरी होगी, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। लेकिन, सिर्फ Narzo 90 5G में बायपास चार्जिंग और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट होगा। स्टैंडर्ड मॉडल डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ भी आएगा।

बैटरी लाइफ की बात करें तो, Realme Narzo 90 5G के बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 143.7 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, 8.1 घंटे की गेमिंग, 24 घंटे का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक और 28.2 घंटे की वीडियो कॉलिंग देगा।

दूसरी ओर, Narzo 90x 5G 17.1 घंटे का नेविगेशन, 23.6 घंटे का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक, 27.7 घंटे की मैसेजिंग, 61.3 घंटे की कॉलिंग और 136.2 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक देगा। Narzo 90 सीरीज के दोनों फोन में सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच डिस्प्ले कटआउट भी होंगे। Realme Narzo 90 5G का डिस्प्ले 4,000 nits तक जा सकता है, जबकि Narzo 90x 5G का पैनल 1,200 nits तक जाएगा और इसका रिफ्रेश रेट 144Hz होगा।

अपकमिंग Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे होंगे। Narzo 90 सीरीज के दोनों फोन में AI Edit Genie, AI Editor, AI Eraser और AI Ultra Clarity जैसे कई AI टूल होंगे। Narzo 90 5G में एक स्क्वायर रियर कैमरा मॉड्यूल देखा गया है, जिसमें तीन लेंस हैं, जबकि Narzo 90x 5G एक रेक्टेंगुलर डेको के साथ आएगा, जिसमें दो कैमरे होंगे।