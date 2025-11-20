Language
    भारत में आज लॉन्च होगा Realme GT 8 Pro, मिलेगा खास डिजाइन और शानदार कैमरा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    साल का आखिरी समय स्मार्टफोन्स के लिए काफी रोमांचक होता है और अब Realme भी अपना नया फ्लैगशिप Realme GT 8 Pro लॉन्च करने जा रहा है। ये फोन सिर्फ स्पेक अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि इसमें स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल, पेपर-लाइक वीगन लेदर डिजाइन और Ricoh के साथ नया कैमरा पार्टनरशिप जैसे यूनिक फीचर्स मिलेंगे।

    Realme GT 8 Pro में स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साल के अंत का समय स्मार्टफोन मार्केट के लिए काफी एक्साइटिंग होता है। Android ब्रांड्स अपने लेटेस्ट और बेस्ट डिवाइसेज लॉन्च करते हैं। अब OnePlus और Oppo के बाद, Realme भी अपना फ्लैगशिप डिवाइस Realme GT 8 Pro गुरुवार, 20 नवंबर यानी लॉन्च करने जा रहा है। GT 8 Pro सिर्फ अपने पिछले मॉडला का स्पेक अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि ये यूनिक डिजाइन एडिशन्स और नए Ricoh-ब्रांडेड कैमरों के साथ आएगा। आइए जानते हैं इसमें और क्या खास होगा।

    Realme GT 8 Pro डिजाइन

    Realme GT 8 Pro डिजाइन के मामले में बाकी फ्लैगशिप फोन से अलग है। इस डिवाइस में स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल मिलेंगे, जिनकी मदद से आप फोन का डिजाइन अपनी पसंद के हिसाब से बदल पाएंगे। ये मॉड्यूल दो Torx स्क्रूज से सुरक्षित होते हैं और मैग्नेट्स के जरिए जल्दी से अटैच हो जाते हैं। Realme स्क्वायर, राउंड और यहां तक कि रोबोट-थीम वाले मॉड्यूल समेत कई डिजाइन चॉइसेज ऑफर होंगे।

    GT 8 Pro में पेपर जैसा वीगन लेदर बैक भी मिलेगा, जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है और फोटोनिक नैनो-कार्विंग टेक्निक से रिफाइन किया गया है। ये फीचर खासकर उन यूजर्स को पसंद आ सकता है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चुनते हैं।

    Realme GT 8 Pro के कैमरे

    GT 8 Pro Realme की Ricoh के साथ नए कैमरा कोलैबोरेशन को पेश करेगा। दोनों कंपनियों का दावा है कि ये पार्टनरशिप 4 साल की तैयारी के बाद बनी है। Realme GT 8 Pro में 50-मेगापिक्सल का एंटी-ग्लेयर मेन सेंसर दिया गया है, जिसमें Ricoh GR मोड मिलता है। Ricoh GR मोड में पांच फिल्म टोन हैं- पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई-कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट, स्टैंडर्ड और मोनोक्रोम।

    इसके अलावा फोन में 200-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम और 12x लॉसलेस जूम सपोर्ट करता है। रियर कैमरा सेटअप में एक 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर भी शामिल है। Realme GT 8 Pro 4K 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग को Dolby Vision सपोर्ट के साथ सपोर्ट करता है।

    Realme GT 8 Pro परफॉर्मेंस और स्पेक्स

    Realme GT 8 Pro को टॉप-ऑफ-द-लाइन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर मिलेगा, जो हाई-परफॉर्मेंस देता है। इस प्रोसेसर के साथ Hyper Vision AI चिप मिलेगा, जो AI परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। फोन में Realme का कस्टम R1 ग्राफिक्स चिप भी मिलेगा, जो गेमिंग और ग्राफिक्स को बेहतर बनाता है।

    Realme GT 8 Pro में 6.78-इंच QHD+ AMOLED मिलेगा, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट है। डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी होगी, लेकिन इसकी थिकनेस सिर्फ 8.2mm होगी। फोन 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा।

    Realme GT 8 Pro लॉन्च कैसे देखें

    Realme GT 8 Pro का ग्लोबल लॉन्च लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। लॉन्च देखने के लिए यूजर्स कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जा सकते हैं। लाइवस्ट्रीम 20 नवंबर यानी आज दोपहर 12 बजे IST पर शुरू होगा।

    Realme GT 8 Pro की भारत में संभावित कीमत

    Realme ने अभी तक भारत में GT 8 Pro की कीमत का खुलासा नहीं किया है। चीन में फोन की शुरुआती कीमत 3,999 युआन (करीब 49,400 रुपये) है, 12GB/256GB वेरिएंट के लिए। संभावना है कि कंपनी भारत में भी पिछली कीमत के आसपास इसे लॉन्च करे। Realme GT 7 की कीमत Rs 59,999 रखी गई थी।

