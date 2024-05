सुपर ब्राइट फ्लैगशिप डिस्प्ले वाला रियलमी फोन कल होगा लॉन्च, कौन-से यूजर्स को लुभाएगा नया स्मार्टफोन

realme GT 6T स्मार्टफोन को लेकर कंपनी का कहना है कि फोन में गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप की परेशानी नहीं आएगी।

रियलमी का अपकमिंग फोन भारत के पहले Snapdragon 7+ Gen 3 फ्लैगशिप चिपसेट के साथ लाया जा रहा है। फोन धूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिवाइस 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ लाया जा रहा है।

😍From 2 years to 2 days - the excitement is just beginning to take center stage!

🔥Embrace yourself to meet the #TopPerformer #realmeGT6T, launching on 22nd May at 12 Noon on @amazonIN

Know more: https://t.co/L13iNQQDjF pic.twitter.com/srHO6ZseEl— realme (@realmeIndia) May 20, 2024