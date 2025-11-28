Realme C85 5G भारत में लॉन्च, 7,000mAh बैटरी से है लैस; कीमत- 14,999 रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने शुक्रवार को भारत में Realme C85 5G लॉन्च किया। ये फोन दिसंबर की शुरुआत में देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 50 घंटे की कॉलिंग और 145 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक देती है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है। इसे 4GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसे दो कलर और RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है।

भारत में Realme C85 5G की कीमत और उपलब्धता भारत में Realme C85 5G की कीमत 4GB RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये रखी गई है। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले ऑप्शन की कीमत 16,499 रुपये है।

फोन देश में 1 दिसंबर को दोपहर में बिक्री के लिए आएगा। Realme C85 5G पैरट पर्पल और पीकॉक ग्रीन कलर में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। Realme C85 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Realme C85 5G में 6.8-इंच की LCD स्क्रीन है जिसमें HD+ (720x1,570 पिक्सल) रेजोल्यूशन, 144Hz तक रिफ्रेश रेट, 1,200 nits तक पीक ब्राइटनेस, 180Hz तक टच सैंपलिंग रेट और कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन है। इसमें 100 परसेंट sRGB, 83 परसेंट DCI-P3 कलर गैमट, 16.7 मिलियन कलर्स और 90.4 परसेंट स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो भी मिलता है।

ये ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर चलता है, जो ARM Mali-G57 MC2 GPU के साथ आता है। Realme C85 5G में 6GB तक RAM और 12GB तक Dynamic RAM भी है। फोन में 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। कंपनी का दावा है कि फोन एक साथ 17 ऐप्स चला सकता है। थर्मल को बनाए रखने के लिए, इसमें एक वेपर चैंबर है, जिसमें 5,300 sq mm हीट डिसिपेशन एरिया है।

फोटोग्राफी के लिए, Realme C85 5G में 50-मेगापिक्सल का Sony IMX852 रियर कैमरा यूनिट है। ये 30 fps पर 1080p रेजोल्यूशन वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। नए हैंडसेट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है, जिससे यूजर 30 fps पर 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं।

कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो, Realme C85 5G में 5G, 4G LTE, USB टाइप-C पोर्ट, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.3, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo और QZSS जैसे फीचर हैं। ऑनबोर्ड सेंसर की लिस्ट में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक कलर टेम्परेचर सेंसर, एक ई-कंपास, एक एक्सेलेरोमीटर और एक जायरोस्कोप शामिल हैं। ये IP69 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ भी आता है।