Realme 11 Pro 5G Series का इंतजार जल्द होगा खत्म, इस दिन से कर सकेंगे एडवांस बुकिंग

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्टॉनिक कंपनी रियलमी की Realme 11 Pro 5G series भारत में लॉन्च होने जा रही है। भारतीय यूजर्स के लिए कंपनी की अपकमिंग सीरीज 8 जून को लॉन्च हो रही है। हालांकि, रियलमी के अपकमिंग सीरीज में नए स्मार्टफोन को बीते महीने मई में ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है।

अगर आप भी Realme 11 Pro 5G series का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। Realme 11 Pro 5G series के प्री-ऑर्डर तारीख और लॉन्च ऑफ को लेकर कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं-

दरअसल Realme 11 Pro 5G series को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि नए स्मार्टफोन के लिए प्री-बुकिंग सेशन 8 जून- 14 जुलाई तक चलेगा।

It's pristine, it's premium, and it's a piece of art!

The 120Hz Curved Display is the touch of brilliance of the #realme11ProSeries5G. With an amazing visual performance, it gives you a sneak peek into the future. #200MPzoomToTheNextLevel

Know more: https://t.co/YhMCBKP93r pic.twitter.com/Wjgsa9Niuh— realme (@realmeIndia) June 5, 2023