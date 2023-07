नए कलर के साथ और भी स्टाइलिश हुआ Realme 11 Pro 5G, स्पेशल डिस्काउंट का उठा सकते हैं फायदा

Realme 11 Pro 5G In New Color Option Oasis Green Know latest Update रियलमी ने बीते महीने ही भारतीय यूजर्स के लिए एक नई सीरीज Realme 11 Pro 5G पेश की थी। इस सीरीज में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। इसी कड़ी में कंपनी ने Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन को एक नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है।