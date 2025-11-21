अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आए Ray-Ban Meta Glasses, 12MP कैमरा से हैं लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ray-Ban Meta Glasses अब भारत में मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। EssilorLuxottica के साथ मिलकर डेवलप की गई ये स्मार्ट ग्लासेज मई में भारत में इंट्रोड्यूस हुई थीं, लेकिन तब इन्हें केवल Ray-Ban.com और भारत भर के मेजर ऑप्टिकल और सनग्लास स्टोर्स से खरीदा जा सकता था। Ray-Ban Meta Glasses में 12-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा, ओपन-ईयर स्पीकर्स और माइक्रोफोन शामिल हैं, जो यूजर्स को चलते-फिरते फोटो/वीडियो कैप्चर करने, म्यूजिक सुनने और बातचीत करने की सुविधा देते हैं।

Ray-Ban Meta Glasses की कीमत और उपलब्धता Ray-Ban Meta Glasses की भारत में कीमत 29,900 रुपये से शुरू होती है, जो Skyler और Wayfarer डिजाइन्स के शाइनी ब्लैक कलर ऑप्शन के लिए हैं। हालांकि, स्मार्ट ग्लासेस 20 प्रतिशत डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ 23,920 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध होंगे। ग्राहक कई फ्रेम स्टाइल्स और प्रिस्क्रिप्शन, सन, पोलराइज्ड और ट्रांजिशन लेंस ऑप्शन्स में से चुन सकते हैं।

ग्राहक Amazon, Flipkart और रिलायंस डिजिटल के जरिए Ray-Ban Meta ग्लासेस खरीद सकते हैं, जो कंपनी की इन ग्लासेस को भारत में बड़े ऑडियंस तक पहुंचाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। Ray-Ban Meta Glasses के स्पेसिफिकेशन्स Ray-Ban Meta Glasses में 12-मेगापिक्सल कैमरा और एक LED लाइट दी गई है, जो फ्रेम के दोनों ओर गोल कटआउट के अंदर मौजूद है। ये LED लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान रिकॉर्डिंग इंडिकेटर के रूप में काम करती है। कंपनी के मुताबिक, स्मार्ट ग्लासेस 3,024 x 4,032 पिक्सल तक की फोटो कैप्चर कर सकती हैं और 1080p वीडियो 60 सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकती हैं।

Meta का कहना है कि डिवाइस से रिकॉर्ड की गई वीडियो Facebook और Instagram जैसे Meta ऐप्स पर शेयर किए जा सकते हैं। यूजर्स Meta View ऐप के जरिए इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, Ray-Ban Meta Glasses में इसका प्रोपाइअटरी Meta AI असिस्टेंट मिलता है। यूजर्स 'Hey Meta AI' बोलकर कई हैंड्स-फ़्री एक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। स्मार्ट ग्लास इंग्लिश और स्पैनिश, फ्रेंच या इटैलियन के बीच रियल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन की सुविधा भी देते हैं, जिसमें बस एक आसान सा 'हे मेटा, स्टार्ट लाइव ट्रांसलेशन' कहना होता है। ट्रांसलेटेड ऑडियो ओपन-ईयर स्पीकर्स के जरिए प्ले होता है और उसका ट्रांसक्रिप्शन भी देखा जा सकता है।