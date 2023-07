इतनी कम हो गई Samsung के इस स्मार्टफोन की कीमत, मिल रहा बंपर डिस्काउंट, फीचर्स भी हैं जानदार

अगर आप नया फोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक बजट फोन चाहिए जिसकी कीमत 15000 रुपये से कम हो तो आप गैलेक्सी A04s के बारे में सोच सकते हैं। इस फोन पर कंपनी ने कीमत को कम किया है। आप इस फोन को 12499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Samsung galaxy a04s price drop, know the price features and other details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। कंपनी का Samsung Galaxy A04s बजट स्मार्टफोन अब और अधिक किफायती हो गया है। सैमसंग ने अपने पिछले साल लॉन्च हुए बजट स्मार्टफोन Galaxy A04s की कीमत में कटौती कर दी है। स्मार्टफोन में HD+ डिस्प्ले है और यह Exynos 850 चिपसेट के साथ आता है। Samsung Galaxy A04s की कीमत और ऑफर सैमसंग ने गैलेक्सी A04s को 13,499 रुपये में लॉन्च किया था। अब स्मार्टफोन की कीमत में 1,000 रुपये की कटौती हुई है जिसके बाद यह 12,499 रुपये में उपलब्ध है। ग्राहक स्मार्टफोन को कॉपर, ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। कंपनी ने Samsung Galaxy A04s के खरीदारों के लिए कुछ ऑफर्स की भी घोषणा की है। ग्राहक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये की तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही खरीदारों को सैमसंग शॉप ऐप पर 2000 रुपये तक की छूट और सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10% कैशबैक भी मिलेगा। Samsung Galaxy A04s के स्पेसिफिकेशंस सैमसंग गैलेक्सी A04s में 6.5 इंच का HD + डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 720x1560 पिक्सल है, इन्फिनिटी वी-डिस्प्ले अपने 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक सहज यूजर अनुभव देता है। प्रोसेसर की बात करें तो गैलेक्सी A04s एक ऑक्टा-कोर Exynos 850 चिपसेट दिया गया है, जिसे 4GB रैम के साथ जोड़ा गया है। स्मार्टफोन में 64GB इंटरनल स्टोरेज भी है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड का उपयोग करके 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह सैमसंग के कस्टमाइज वन यूआई 4.1 के साथ काम करता है,जो एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। गैलेक्सी A04s एक यूजर के कस्टमाइज और सहज इंटरफेस देता है। Samsung Galaxy A04s का कैमरा फोटोग्राफी की बात करें तो स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50MP मुख्य सेंसर, 2MP डेप्थ सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए, डिवाइस में 5MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है। Samsung Galaxy A04s 5000mAh बैटरी से लैस है।

Edited By: Ankita Pandey