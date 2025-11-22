Poco F8 Series के साथ लॉन्च होगा कंपनी का ये नया टैबलेट भी, मिलेगी 12,000mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco Pad M1 अगले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा, ये बात कंपनी ने शुक्रवार को कन्फर्म की। टैबलेट की बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले फीचर्स सहित कई जरूरी स्पेसिफिकेशन्स भी कंपनी द्वारा सामने लाए गए हैं। ये घोषणा उस समय आई है जब स्मार्टफोन मेकर ने खुलासा किया कि वह Poco Pad X1 को परफॉर्मेंस-फोकस्ड Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro हैंडसेट्स के साथ पेश करेगा। हाल ही में Poco Pad M1 की कई डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई थीं, जिनमें संकेत मिला था कि ये Snapdragon 7 सीरीज प्रोसेसर से लैस हो सकता है।

Poco Pad M1 का लॉन्च डेट और संभावित स्पेसिफिकेशन्स कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, Poco Pad M1 का ग्लोबल लॉन्च 26 नवंबर को बाली में शाम 4 बजे (भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे) होगा। इसी लॉन्च इवेंट में Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro की भी एंट्री होगी। कंपनी उसी दिन Poco Pad X1 को भी पेश करेगी।

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, Poco Pad M1 में 12,000mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें 12.1-इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें 2.5K रेजोल्यूशन और 120Hz तक की स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगा। इसे कम-से-कम ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। Pad M1 में एक सिंगल रियर कैमरा यूनिट होगा, जिसे LED फ्लैश के साथ पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल में रखा जाएगा। टैबलेट से जुड़ी बाकी जानकारी आने वाले दिनों में सामने आ सकती है।

जैसा पहले भी बताया गया था, Poco Pad M1 के मेजर स्पेसिफिकेशन्स और कीमत हाल ही में ऑनलाइन लीक हुई थी। इसके 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत EUR 349 (लगभग 36,000 रुपये) बताई गई है। टैबलेट में 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होने की संभावना है। Pad M1 में Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट दिया जा सकता है, जिसे LPDDR4X RAM और UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जा सकता है।