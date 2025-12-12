Language
    Poco जल्द लॉन्च कर सकता है एक नया बजट फोन, सामने आई डिटेल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    Poco शायद एक नए फोन पर काम कर रहा है। जो कंपनी के बजट स्मार्टफोन लाइनअप का हिस्सा हो सकता है। इसे लेकर जानकारी एक रिपोर्ट से मिली है। इस कथित Poco M8 ...और पढ़ें

    कथित Poco M8 Pro के बारे में जानकारी सामने आई है। Photo- Poco M7 Pro. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco शायद एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जो कंपनी की बजट स्मार्टफोन लाइनअप में शामिल हो सकता है। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से मिली है। कथित Poco M8 Pro को अब US फेडरल कम्युनिकेशन्स कमीशन (FCC) की वेबसाइट पर देखा गया है, साथ ही इसकी बैटरी और कनेक्टिविटी स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आई हैं। Poco M8 Pro में 12GB तक रैम और 512GB तक बिल्ट-इन स्टोरेज हो सकता है। इस हैंडसेट को IMEI प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया था, जिससे पता चलता है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है।

    Poco M8 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    TheTechOutlook के जरिए पता चला है कि US FCC वेबसाइट पर ID 2AFZZPC8BG वाला एक डिवाइस लिस्ट किया गया है और ये कथित Poco M8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी देता है। इसका मॉडल नंबर 2510EPC8BG है और ये स्मार्टफोन का ग्लोबल वेरिएंट है, जो Redmi Note 15 Pro सीरीज के हैंडसेट में से किसी एक के रीबैज्ड वर्जन के तौर पर आ सकता है।

    एंट्री से पता चलता है कि ये फोन 8GB+256GB, 12GB+256GB, और 12GB+512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा। मिली जानकारी के मुताबिक ये Android 15 पर चल रहा है, जिसका मतलब है कि यह कंपनी के HyperOS 2 यूजर इंटरफेस के साथ आ सकता है।

    FCC वेबसाइट पर लिस्टिंग के मुताबिक, Poco M8 Pro के कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ और NFC शामिल होने की उम्मीद है। हैंडसेट में मॉडल नंबर BM6J के साथ 6,330mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जबकि MDY-19-EX कथित तौर पर 100W चार्जर से संबंधित है।

    हम उम्मीद कर सकते हैं कि Poco M8 Pro मौजूदा Poco M7 Pro मॉडल का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होगा। उस हैंडसेट में 5,110mAh बैटरी के साथ 6.67-इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है और 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी।

    पब्लिकेशन ने IMEI प्लेटफॉर्म पर भी Poco M8 Pro नाम के साथ यही मॉडल नंबर देखा। हालांकि ये इस बात का संकेत है कि फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी तक भारत समेत ग्लोबल मार्केट में इस हैंडसेट को लाने की कोई योजना अनाउंस नहीं की है।

