POCO का किफायती स्मार्टफोन हुआ और भी सस्ता, मिल रहा 2500 रुपये का डिस्काउंट; Airtel यूजर्स उठा सकते हैं फायदा

Poco C51 with a Rs 2500 Discount पोको इंडिया एयरटेल के सहयोग से POCO C51 को 2500 रुपये की छूट के साथ बेचेगी। कंपनी ने कहा कि इस सहयोग के तहत फोन को भारत के सबसे किफायती 4जी स्मार्टफोन के रूप में बेचा जाएगा। ऑफर को बेहतर बनाने के लिए खरीदारों को एयरटेल से 50 जीबी मोबाइल डेटा भी मिलेगा। (फोटो-जागरण)

Poco India in collaboration with Airtel will sell the Poco C51 with a Rs. 2,500 discount

नई दिल्ली, टेक डेस्क। POCO C51, जिसे इस साल की शुरुआत में अप्रैल में लॉन्च किया गया था, अब एयरटेल प्रीपेड कनेक्शन के साथ खरीदने पर रियायती मूल्य पर उपलब्ध है। पोको ने फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट कीमत की पेशकश करने के लिए एयरटेल के साथ सहयोग किया है। हैंडसेट एयरटेल प्रीपेड कनेक्शन के साथ लॉक हो जाएगा और इसमें कुछ एयरटेल बेनिफिट्स शामिल होंगे। पोको C51 को भारत में 4GB+64GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट के लिए 8,499 रुपये में लॉन्च किया गया था। इसमें 6.52-इंच HD+ (720x1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है और यह MediaTek Helio G36 SoC चिपसेट से लैस है। Poco C51 पर क्या है ऑफर पोको इंडिया एयरटेल के सहयोग से POCO C51 को 2,500 रुपये की छूट के साथ बेचेगी। कंपनी ने कहा कि इस सहयोग के तहत फोन को भारत के सबसे किफायती 4जी स्मार्टफोन के रूप में बेचा जाएगा। यह फ्लिपकार्ट पर 5,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। 18 जुलाई से शुरू होने वाली सेल में फोन एयरटेल प्रीपेड कनेक्शन पर लॉक हो जाएगा। ऑफर को बेहतर बनाने के लिए, खरीदारों को एयरटेल से 50 जीबी मोबाइल डेटा भी मिलेगा। पोको C51 स्मार्टफोन इस साल की शुरुआत में अप्रैल में 8,499 रुपये में लॉन्च किया गया था। इसे पावर ब्लैक और रॉयल ब्लू कलर-ऑप्शन में पेश किया गया है। Poco C51 की स्पेसिफिकेशन इसमें 6.52-इंच HD+ (720x1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसमें 120Hz टच सैंपलिंग रेट और 400 निट्स ब्राइटनेस है। पोको C51 एक ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो G36 SoC प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB रैम दी गई है। इसके अलावा फोन में 3GB की वर्चुअल रैम फीचर भी दिया गया है। हैंडसेट में 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल करके 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Poco C51 के फीचर्स स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी विकल्पों में 4जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, ग्लोनास, बेइदोउ, एक माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक शामिल हैं। फोन में एक्सेलेरोमीटर और बायोमेट्रिक्स के लिए रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। पोको C51 में 5,000mAh की बैटरी है। इसका वजन 192 ग्राम है।

Edited By: Anand Pandey