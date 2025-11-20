26 नवंबर को लॉन्च होंगे Poco के ये दो फोन, खास होगा डिजाइन; मिलेंगे Bose ट्यून्ड स्पीकर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco F8 सीरीज 26 नवंबर को लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले Xiaomi के सब-ब्रांड Poco ने Poco F8 Pro और Poco F8 Ultra के डिस्प्ले डिटेल्स और कलर ऑप्शन्स की नई डिटेल शेयर की है। Pro मॉडल तीन शेड्स में आएगा, जबकि Ultra दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च होगा। Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro में क्रमशः 6,500mAh और 6,210mAh की बैटरी दी जाएगी। दोनों के स्पीकर्स को Bose ने ट्यून किया है।

Poco F8 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स टीज बैटरी कैपेसिटी कन्फर्म करने के बाद, कंपनी ने अब Poco F8 सीरीज के डिस्प्ले साइज भी बता दिए हैं। Poco F8 Pro में 6.59-इंच का स्क्रीन होगी, जबकि Poco F8 Ultra में 6.9-इंच का बड़ा पैनल मिलेगा। Poco F8 Ultra को ब्लैक और डेनिम ब्लू कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा। डेनिम ब्लू वेरिएंट में थर्ड-जनरेशन नैनो-टेक मटेरियल वाला टेक्सचर्ड बैक पैनल है, जबकि ब्लैक वेरिएंट में ग्लास फाइबर फिनिश मिलेगा। Poco F8 Pro को ब्लैक, सिल्वर और ब्लू शेड्स में दिखाया गया है। Ultra मॉडल में 5x टेलीफोटो कैमरा भी कन्फर्म हुआ है।

Poco ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि Poco F8 Pro और Poco F8 Ultra का ग्लोबल डेब्यू 26 नवंबर को बाली में शाम 4 बजे (1:30pm IST) होगा। Poco F8 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और VisionBoost D8 चिप मिलेगी, जो AI परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। Poco F8 Pro Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से पावर होगा। दोनों मॉडलों में Bose-ट्यूनड स्पीकर्स शामिल होंगे।