Elon Musk के निशाने पर फिर आए Zuckerberg, बोले- इंस्टाग्राम पर हो रहा बच्चों का शोषण फिर भी कार्रवाई नहीं

एलन मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा जुकरबर्ग अपने यूजर्स का डेटा सरकारों के साथ साझा कर देते हैं, जिसकी वजह से सरकारें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। जुकरबर्ग खुलआम बाहर घूम रहे हैं।

Because he already caved into censorship pressure.



Instagram has a massive child exploitation problem, but no arrest for Zuck, as he censors free speech and gives governments backdoor access to user data.