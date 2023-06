Oppo Reno 10 5G Series: पॉवरफुल प्रोसेसर और दमदार कैमरा के साथ आएंगे ओप्पो के ये फ्लैगशिप फोन, इतनी होगी कीमत

Oppo Reno 10 5G Series India Launch ओप्पो रेनो 10 प्रो+ 5G के भारतीय वेरिएंट में OIS के साथ 64MP टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा OIS के साथ 50MP Sony IMX890 सेंसर और 8MP Sony IMX355 वाइड-एंगल कैमरा होगा। सटीक लॉन्च डेट की अभी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन जुलाई के मध्य इसके अनाउंस होने की उम्मीद है। आइए डिटेल से जानते हैं। (फोटो-जागरण)

Oppo Reno 10 5G series is expected to launch in India soon know expected price

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Oppo Reno 10 5G सीरीज के जल्द ही भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले, फोन की कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। फ्लैगशिप हैंडसेट की कीमत देश में 30,000 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। बता दें, Oppo Reno 10, Oppo Reno 10 Pro और Oppo Reno 10 Pro Plus वाली नई रेनो 10 सीरीज मई में चीन में लॉन्च की गई थी। भारत में, हैंडसेट फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ओप्पो रेनो 10 प्रो+ के भारतीय वेरिएंट को ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC चिपसेट के साथ आ सकता है। आइए डिटेल से जानते हैं फोन में और क्या खास फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। Oppo Reno 10 5G series की संभावित कीमत लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ओप्पो रेनो 10 की कीमत भारत में करीब 30,000 रुपये से शुरू होगी। दूसरी ओर, ओप्पो रेनो 10 प्रो की कीमत बेस रैम और स्टोरेज वेरिएंट के लिए 40,000 रुपये से शुरू होगी। इस बीच, ओप्पो रेनो 10 प्रो+, नई सीरीज में सबसे प्रीमियम वेरिएंट होने के कारण 50,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आने की उम्मीद है। Oppo Reno 10 5G series के फीचर्स फ्लिपकार्ट और ओप्पो की साइट पर Oppo Reno 10 5G series के स्पेसिफिकेशन को टीज करने वाली एक समर्पित माइक्रोसाइट है। सटीक लॉन्च डेट की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जुलाई के मध्य में इसके अनाउंस होने की उम्मीद है। ओप्पो रेनो 10 प्रो+ 5G के भारतीय वेरिएंट में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 64MP टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा, OIS के साथ 50MP Sony IMX890 सेंसर और 8MP Sony IMX355 वाइड-एंगल कैमरा होगा। इसमें सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 32MP का सेल्फी कैमरा होगा। ओप्पो रेनो 10 प्रो+ के भारतीय वेरिएंट के ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 SoC पर चलने की पुष्टि की गई है। ओप्पो रेनो 10 प्रो+ के भारतीय वेरिएंट के ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC प्रोसेसर पर चलने की पुष्टि की गई है।

Edited By: Anand Pandey