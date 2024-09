Oppo K12x 5G का पिंक कलर वेरिएंट भारत में लॉन्च, दाम 11 हजार रुपये से भी कम

कैमरा- Oppo K12x 5G स्मार्टफोन को 32MP मेन, 2MP पोर्ट्रेट और 8MP फ्रंट कैमरा के साथ लाया जाता है।

The #OPPOK12x5G in Feather Pink has arrived for the Big Billion Days! Don’t miss out!#BigBillionDaysSpecials

Get Notified: https://t.co/rOinFRM4fE pic.twitter.com/eqpjmTlAuC— OPPO India (@OPPOIndia) September 23, 2024