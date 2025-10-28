Oppo Find X9 और Find X9 Pro भारत में जल्द होंगे लॉन्च, मिलेंगे ये ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 सीरीज कुछ घंटों में ग्लोबली लॉन्च होने जा रही है, साथ ही ColorOS 16 का डेब्यू भी होगा। Oppo Find X9 Pro और Find X9 स्मार्टफोन्स को इस महीने की शुरुआत में चीन में पेश किया गया था, जिनमें फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट मौजूद है। ग्लोबल लॉन्च के साथ ही कंपनी ने पुष्टि की है कि Find X9 सीरीज भारत में भी जल्द आने वाली है। एक नया माइक्रोसाइट लॉन्च से पहले ही और डिटेल दिखा रहा है। Oppo भारत में Oppo Enco Buds 3 Pro+ और Find X9 सीरीज के लिए Hasselblad टेलीकनवर्टर किट भी लॉन्च करेगा।

Oppo Find X9 सीरीज एक्सचेंज ऑफर्स और संभावित बेनिफिट्स Oppo की वेबसाइट पर मौजूद माइक्रोसाइट ये पुष्टि करती है कि Oppo Find X9 और Find X9 Pro जल्द ही भारत में उपलब्ध होंगे। ग्राहक Hasselblad टेलीकनवर्टर किट भी खरीद सकेंगे, जो पहले से ही चीन में मौजूद है। इस किट में एक टेली-कन्वर्टर लेंस, मैग्नेटिक कैमरा हैंडल, मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस और प्रीमियम शोल्डर स्ट्रैप शामिल हैं।

बेस Find X9 दो कलर टाइटेनियम ग्रे और स्पेस ब्लैक में आएगा, जबकि Find X9 Pro सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल शेड्स में मिलेगा। कंपनी ने भारत के लिए लॉन्च डेट अभी तक नहीं बताई है। Find X9 लाइनअप के साथ, Oppo भारत में Oppo Enco Buds 3 Pro+ TWS ईयरफोन्स भी लॉन्च करेगा, जो संभवतः ब्लैक और ब्लू कलर में आएंगे। Oppo ने भारतीय ग्राहकों के लिए Find X9 सीरीज़ पर खास लॉन्च ऑफर्स भी पेश किए हैं। आधिकारिक Oppo Store के जरिए 99 रुपये वाले 'प्रीविलेज पैक' के तहत बायर्स को Find X9 Premium Gift Box, एक मुफ्त Oppo SuperVOOC 80W चार्जर (कूपन के जरिए रिडीमेबल), 1,000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट और दो साल का फ्री बैटरी प्रोटेक्शन प्लान मिलेगा। जो ग्राहक प्रीविलेज पैक नहीं खरीदेंगे, उन्हें फिर भी प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स मिलेगा।