Oppo Find X9 Series भारत में 18 नवंबर को होगी लॉन्च, मिलेगा 200MP अल्ट्रा-क्लियर कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 Series इस महीने भारत में लॉन्च होने जा रही है और कंपनी ने आखिरकार अपने अगले स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये लाइनअप संभावित तौर पर Find X9 और Find X9 Pro मॉडल्स से मिलकर बनेगी, जिन्हें पहले ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। Oppo का कहना है कि Find X9 सीरीज में Hasselblad के साथ को-डेवलप किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिलेगा, जिसमें 200-मेगापिक्सल अल्ट्रा-क्लियर कैमरा शामिल होगा। ये सीरीज ColorOS 16 (Android 16) पर बेस्ड होगी।

Oppo Find X9 Series सीरीज इंडिया लॉन्च डेट Oppo ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए बताया कि Find X9 सीरीज भारत में 18 नवंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च होगी। इस मौके पर कंपनी लाइव इवेंट आयोजित करेगी, जिसे Oppo India वेबसाइट, YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

कंपनी ने लॉन्च के साथ एक प्रीविलेज पैक भी पेश किया है, जिसकी कीमत 99 रुपये रखी गई है। इस पैक में यूजर्स को 1,000 रुपये का एक्सचेंज कूपन, फ्री SUPERVOOC 80W पावर एडेप्टर और दो साल की बैटरी प्रोटेक्शन प्लान जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जो खरीदे गए Find X9 सीरीज डिवाइस के साथ भेजी जाएंगी।

Click here to know more: https://t.co/RteSp59jUz#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera #OPPOColorOS16 pic.twitter.com/PbcSqayZrl — OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025 Oppo Find X9 सीरीज के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X9 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स चीनी वेरिएंट की तरह होने की संभावना है। Oppo Find X9 में 6.59-इंच OLED स्क्रीन हो सकती है, जबकि Pro मॉडल में 6.78-इंच फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। दोनों डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकते हैं।

Oppo Find X9 और Find X9 Pro दोनों को MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसरसे पावर मिल सकता है और इनमें 16GB तक RAM और 1TB ऑनबोर्ड स्टोरेज दी जा सकती है। ग्राफिक्स के लिए इन फोन्स में Arm G1-Ultra GPU मिल सकता है। ये स्मार्टफोन्स Android 16-बेस्ड ColorOS 16 पर चल सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए Oppo Find X9 में 50MP Sony LYT-828 मेन सेंसर, 50MP Sony LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, और 50MP Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 32MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है।