Oppo Find X9 और X9 Pro की सेल भारत में शुरू, 24 महीनों के लिए नो-कॉस्ट EMI और जीरो-डाउन-पेमेंट जैसे हैं ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 series इस हफ्ते भारत में पेश की गई। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन शामिल हैं, जो MediaTek के Dimensity 9500 चिपसेट के साथ आते हैं। साथ ही इनमें Hasselblad-बैक्ड कैमरा सेटअप मिलता और ये Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर चलते हैं। दोनों मॉडल्स की बिक्री भारत में आज से शुरू कर दी गई है। जहां Find X9 की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये रखी गई है। Oppo कई लॉन्च बेनिफिट भी दे रहा है, जिनमें 10 प्रतिशत इंस्टेंट कैशबैक, 24 महीनों तक नो-कॉस्ट EMI, जीरो-डाउन-पेमेंट स्कीम और एक्सचेंज बोनस शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Oppo Find X9, Find X9 Pro Price की कीमत और ऑफर्स Oppo Find X9, स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 74,999 रुपये है। जबकि, 16GB + 512GB वर्जन 84,999 रुपये में लिस्टेड है। Oppo Find X9 Pro एक सिंगल 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशन में आता है, जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये है और ये सिल्क-व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल शेड्स में उपलब्ध है। दोनों स्मार्टफोन्स की सेल आज से भारत में शुरू कर दी गई है।

महंगा Find X9 Pro, Oppo India e-store, Amazon, Flipkart और बड़े रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है। जबकि Oppo Find X9 को Oppo ऑनलाइन स्टोर, Flipkart और मेनलाइन रिटेल पार्टनर्स से खरीदा जा सकता है। ये जानकारी कंपनी ने प्रेस रिलीज में दी है।

बायर्स SBI, HDFC Bank, Kotak Bank या IDFC First Bank कार्ड का इस्तेमाल करके Oppo ऑनलाइन स्टोर, Amazon, Flipkart और ऑफलाइन रिटेलर्स पर 10 प्रतिशत तक इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं। नो-कॉस्ट EMI प्लान 24 महीनों तक उपलब्ध है और Bajaj Finserv, TVS Credit, HDB Financial Services, IDFC First Bank और Poonawalla Fincorp कस्टमर्स जीरो-डाउन-पेमेंट स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

कस्टमर्स Cashify और Servify के जरिए 10 प्रतिशत तक का एक्सचेंज बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं। Find X9 Series के हर डिवाइस में 180 दिनों के लिए हार्डवेयर डिफेक्ट रिप्लेसमेंट शामिल है। बायर्स को Google Gemini Pro का तीन महीनों का कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस भी मिलेगा।

कंपनी ने ये भी बताया कि ग्राहक Paytm Travel का 2,000 रुपये का फ्लाइट वाउचर 18 नवंबर से 30 नवंबर तक पा सकते हैं। Jio यूजर्स 2,250 रुपये वैल्यू वाले बेनिफिट्स पोस्टपेड प्लान 649 रुपये या उससे ऊपर पर ले सकेंगे, और 18 से 25 साल के Jio ग्राहक 18 महीनों के लिए Gemini Pro फ्री में पा सकेंगे।

Oppo Find X9 Series के स्पेफिकेशन्स Oppo Find X9 में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,600 निट्स पीक ब्राइटनेस और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन है। फोन ColorOS 16 पर चलता है, जो Android 16 बेस्ड है और कंपनी ने इसके लिए पांच साल के OS अपग्रेड और छह सालों के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। फोन 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर चलता है, जो 16GB RAM और 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट करता है और इसमें एक बड़ा VC कूलिंग सिस्टम है।

Oppo Find X9 का Hasselblad-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप तीन 50-मेगापिक्सल सेंसर वाइड, अल्ट्रावाइड और टेलिफोटो शामिल करता है, जिसे Oppo के Lumo Imaging Engine का सपोर्ट है। इसमें 32-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 7,025mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग, अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और IP66/68/69 डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी है।

Oppo Find X9 Pro में बड़ा 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें वही पीक ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका कैमरा सेटअप और ज्यादा एडवांस्ड है, जिसमें 50-मेगापिक्सल Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 200-मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस शामिल हैं, साथ ही 50-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी दिया गया है।