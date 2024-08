Oppo F27 5G: अल्ट्रा-क्लियर कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च होगा नया ओप्पो फोन, डिजाइन होगा शानदार

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Oppo F27 5G फोन ला रहा है। कंपनी ने इस फोन को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में कंपनी ने अपकमिंग फोन की एक झलक दिखाई है। बता दें, अपकमिंग फोन से पहले कंपनी भारत में Oppo F27 Pro+ 5G फोन लॉन्च कर चुकी है। Oppo F27 Pro+ 5G को मिड रेंज में लाया जाता है। इस फोन को 13 जून 2024 को लॉन्च किया गया था।

OPPO F27 5G - A flaunt-worthy design is on its way! #StayTuned #DareToFlaunt #OPPOF275G pic.twitter.com/nkHaiyv2hb