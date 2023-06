OPPO Enco Air3 Pro भारत में 10 जुलाई को करेंगे धमाकेदार एंट्री, इन खूबियों के साथ लाए जा रहे नए ईयरबड्स

OPPO Enco Air3 Pro Launching In India On 10 July 2023 Know More About New Earbuds एक बढ़िया ब्रांड के नए ईयरबड्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओप्पो के नए ईयरबड्स OPPO Enco Air3 Pro भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बड्स का एक टीजर देखा गया है।