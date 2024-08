ग्रीनलाइन के बाद OnePlus के दो पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के मदरबोर्ड में आ रही है समस्या, फिक्स करने के लिए देने होंगे 42000 रुपये

इस पोस्ट में OnePlus_IN @OnePlus_Support को टैग करके लिखा है कि हाल ही में OnePlus 9 और 10 सीरीज के कई यूजर्स ने बताया है कि उनके डिवाइस का मदरबोर्ड खराब हो रहा है और इस संबंध में OnePlus की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही है! यह वाकई चिंताजनक है कि फ्लैगशिप यूजर्स को ये समस्याएं आ रही हैं और उनके पास कोई समाधान नहीं है, जबकि OnePlus ने ग्रीन लाइन की समस्या का एक सराहनीय समाधान दिया है; मैं उनसे इस संबंध में भी उचित समाधान प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

Recently so many OnePlus 9 and 10 series users have reported that their device's motherboard is getting dead and no support is being provided by OnePlus in this regard!



It's really concerning that flagship users are facing these issues and they're left with no solution, while… pic.twitter.com/sHrvHA9kDO