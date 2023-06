OnePlus Nord CE 3 में दिया जाएगा Snapdragon 782G प्रोसेसर, 5 जुलाई को होगा लॉन्च

वनप्लस भारत में 5 जुलाई को दो स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 और OnePlus Nord CE 3 लॉन्च करने वाला है। कंपनी लॉन्च से पहले लगातार दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा रही है। अब कंपनी ने Nord CE 3 के प्रोसेसर के बारे में जानकारी शेयर की है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन में Snapdragon 782G प्रोसेसर दिया जाएगा।

OnePlus Nord CE 3 will be powered by the Qualcomm Snapdragon 782G SoC.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। OnePlus Nord CE 3 स्मार्टफोन भारत में OnePlus Nord 3 के साथ 5 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इन दोनों स्मार्टफोन के साथ कंपनी वायरलेस इयरबड्स Nord Buds 2R को भी लॉन्च करेगी। वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट में लैंडिंग पेज पहले ही लाइव हो चुका है। कंपनी अपने अपकमिंग डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशन्स से एक-एक कर पर्दा उठा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने OnePlus Nord CE 3 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा दिया है। इससे पहले कंपनी फोन के डिजाइन डिटेल्स और कलर वेरिएंट को लेकर जानकारी शेयर कर चुकी है। Nord CE 3 में होगा Snapdragon 782G प्रोसेसर OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी टीजर से पता चलता है कि OnePlus Nord CE 3 स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 782G प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह प्रोसेसर स्मूथ गेमिंग और शानदार इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इस अपकमिंग फोन के टीजर से इसका एक्वा सर्ज कलर वेरिएंट भी सामने आ गया है। वनप्लस के अपकमिंग फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन में दो सर्कूलर कैमरा मॉड्यूल दिए जाएंगे जिनमें कैमरा सेंसर इंस्टॉल होंगे। इसके साथ ही फोन में LED फ्लैश भी दिया जाएगा। फोन के बैक पैनल में वनप्लस की ब्रांडिंग दी जाएगी। अलर्ट स्लाइडर के साथ आएगा OnePlus Nord 3 वहीं बात करें OnePlus Nord 3 की तो कंपनी इस फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स अब तक टीज कर चुकी है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह अलर्ट स्लाइडर और फ्लैट डिजाइन के साथ आएगा। इस फोन में 17.12cm की स्क्रीन मिलेगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह फोन 256GB UFS 3.1 स्टोरेज और फ्लैगशिप चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि नोर्ड 3 में कौन-सा प्रोसेसर होगा यह अभी तक सामने नहीं आया है। वनप्लस ने कंफर्म किया है कि फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन में डुअल LED फ्लैश भी दिया जाएगा। यह फोन दो ग्रे और मिस्ट ग्रीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

