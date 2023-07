OnePlus Nord Buds 2r भारत में Dolby Atmos और 38 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

OnePlus Nord Buds 2R Launched वनप्लस ने भारत में अपने लेटेस्ट OnePlus Nord Buds 2R इयरबड्स को लॉन्च किया है। वनप्लस ने इयरबड्स के साथ-साथ दो स्मार्टफोन Nord 3 5G Nord CE3 5G को भी पेश किया है। OnePlus Nord Buds 2R इयरबड्स की सेल भारत में 15 जुलाई से शुरू होगी। इन्हें 2199 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। वनप्लस ने भारत में OnePlus Nord Buds 2R इयरबड्स को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने भारत नॉर्ड सीरीज के दो स्मार्टफोन Nord 3 और Nord CE 3 को भी लॉन्च किया है। OnePlus Nord Buds 2R की बात करें तो यह कंपनी के ऑरिजनल OnePlus Nord Buds 2 का अफोर्डेबल वेरिएंट है। यहां हम आपको इस बड्स की प्राइस, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। OnePlus Nord Buds 2R के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स OnePlus Nord Buds 2R इयरबड्स में कंपनी ने 12.4mm के टाइटेनियम-कोटेड एक्स्ट्रा-लार्ज ड्राइवर दिए हैं। इसके साथ ही इनमें एआई क्लियर कॉल एल्गोरिदम के साथ डुअल माइक का सपोर्ट भी दिया गया है, जो बैकग्राउंड नॉइस को रोकने में सक्षम है। बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी का कहना है कि यह TWS 8 घंटे का लगातार प्लेबैक और केस के साथ 38 घंटे तक का बैकअप ऑफर करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है। यह 94ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी मोड सपोर्ट के साथ आता है। डिजाइन की बात करें तो यह काफी हद तक ओरिजिनल वनप्लस नॉर्ड 2 के समान दिखता है। यह पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। वनप्लस का यह इयरबड्स डीप ग्रे और ट्रिपल ब्लू कलर के ऑप्शन में आता है। OnePlus Nord Buds 2R की कीमत OnePlus Nord Buds 2R को भारत में 2,199 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। वनप्लस के लेटेस्ट बड्स की सेल अमेजन पर 15 जुलाई से शुरू होगी। OnePlus Nord 3 और Nord CE3 5G भी हुए लॉन्च वनप्लस ने भारत में नोर्ड बड्स 2आर के साथ दो स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 और Nord CE3 5G को लॉन्च किया है। नोर्ड 3 स्मार्टफोन को कंपनी ने मीडियाटेक के डायमेनसिटी 9000 प्रोसेसर और नोर्ड सीई3 को क्वालकॉम स्नेपड्रेगन 782 चिपसेट के साथ पेश किया गया है।

Edited By: Subhash Gariya