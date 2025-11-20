OnePlus 15R भारत में जल्द होगा लॉन्च, Amazon लाइव हुई माइक्रोसाइट; जानें खास बातें
OnePlus 15R जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये फोन इंडिया भी आ रहा है। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिससे उपलब्धता की पुष्टि होती है। फोन कम से कम दो कलर ऑप्शन्स में मिलेगा और माना जा रहा है कि ये OnePlus Ace 6T का रीब्रांडेड वर्जन होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होगा और कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि ये हैंडसेट इंडिया आ रहा है। अब Amazon पर OnePlus 15R की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जो इसकी भारत में उपलब्धता की पुष्टि करता है। ये उसी तरह है, जैसा कुछ दिन पहले OnePlus India वेबसाइट पर लाइव हुई माइक्रोसाइट थी। OnePlus 15R इंडिया में कम से कम दो कलर ऑप्शन्स में बेचा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जल्द चीन में लॉन्च होने वाले OnePlus Ace 6T का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। इसके अलावा, इसमें एक अनरिलीज्ड Snapdragon 8 सीरीज चिप भी होने की उम्मीद है।
OnePlus 15R इंडिया में उपलब्धता, संभावित स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च टाइमलाइन
OnePlus 15R के लिए Amazon पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव है, जो कन्फर्म करता है कि ये स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। माइक्रोसाइट फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता, लेकिन इसके दो कलर ऑप्शन्स और स्क्वायर रियर कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन झलक को दिखाता है। OnePlus 15R को इंडिया में ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा।
हाल ही में OnePlus India वेबसाइट पर भी OnePlus 15R का माइक्रोसाइट लाइव हुई थी। फोन दोनों वेबपेजेज पर 'Power On. Limits Off' टैगलाइन और 'Coming Soon' मैसेज के साथ दिखाई देता है, जो इसके जल्द लॉन्च होने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशन्स और इंडिया प्राइस जैसी डिटेल अभी सामने नहीं आई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन OnePlus Ace 6T का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जिसका लॉन्च इसी महीने चीन में होना है। कुछ दूसरे लीक्स बताते हैं कि ये ग्लोबली OnePlus Ace 6 के तौर पर भी आ सकता है, जिसे चीन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ OnePlus 15 के साथ लॉन्च किया गया था।
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो OnePlus 15R को Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से पावर मिलने की उम्मीद है, जिसे Qualcomm ने अभी लॉन्च नहीं किया है। फोन में डुअल रियर कैमरा यूनिट होने की बात कही गई है, जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, OnePlus 15R में 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने की चर्चा है। ये फोन 16GB तक LPDDR5X Ultra रैम और 1TB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है।
