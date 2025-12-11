OnePlus 15R Ace Edition भारत में 17 दिसंबर को होगा लॉन्च, जानें क्या होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने गुरुवार को घोषणा की कि OnePlus 15R Ace Edition को भारत में स्टैंडर्ड OnePlus 15R मॉडल के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसे OnePlus 15R के लिए तीसरे कलर ऑप्शन के तौर पर पेश किया जाएगा, जो पहले से बताए गए चारकोल ब्लैक और मिंट ग्रीन शेड्स के साथ आएगा। OnePlus 15R के इलेक्ट्रिक वॉयलेट वेरिएंट में बाकी दो कलर ऑप्शन की तुलना में कॉस्मेटिक अंतर होने की पुष्टि की गई है, जबकि हैंडसेट के मेजर स्पेसिफिकेशन्स एक जैसे ही रहेंगे।

OnePlus 15R Ace Edition इंडिया लॉन्च कंपनी ने एक प्रेस नोट में बताया कि OnePlus 15R Ace Edition भारत में Amazon और OnePlus इंडिया वेबसाइट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे स्टैंडर्ड OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 के साथ 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वॉयलेट कलर ऑप्शन के जुड़ने का मतलब है कि OnePlus 15R अब देश में तीन कलर ऑप्शन में बेचा जाएगा - चारकोल ब्लैक, इलेक्ट्रिक वॉयलेट और मिंट ग्रीन।

जारी टीजर में OnePlus 15R के Ace Edition में फाइबरग्लास बैक पैनल होने की बात कही गई है। इसमें एक खास कोटिंग है जिस पर डिजाइन में 'Ace' लिखा हुआ है। ये नया कलर ऑप्शन OnePlus Ace 6T के इलेक्ट्रिक वॉयलेट शेड जैसा ही है, जिसे 3 दिसंबर को चीन में लॉन्च किया गया था। खास बात ये है कि OnePlus 15R को भी ऊपर बताए गए स्मार्टफोन का रीबैज्ड वर्जन माना जा रहा है।

OnePlus 15R Ace Edition में सिर्फ बाहरी बदलाव किए गए हैं,और इसके अंदर के पार्ट्स स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K AMOLED स्क्रीन होने की पुष्टि की गई है। ब्रांड के मुताबिक, हैंडसेट में 450PPI पिक्सल डेंसिटी और 1,800 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। OnePlus का कहना है कि 15R का डिस्प्ले 2 निट्स से 1,800 निट्स तक की ब्राइटनेस रेंज को सपोर्ट करता है।