अब Google Play Store पर ही सर्च करे अपनी पसंदीदा फिल्में या TV शो, जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड पर देखने के लिए मूवी या टीवी शो सर्च करते समय आपको भी जरूर कई बार दिक्कत हुई होगी। और फिर, हमेशा की तरह Google सर्च करना पड़ता है कि कौन से प्लेटफॉर्म आपकी पसंदीदा मूवी या शो स्ट्रीम कर रहे हैं। बाद में फिर कन्फर्म करने के लिए उस खास ऐप पर वापस जाना पड़ता है। जब तक आपको पता चलता है कि मूवी स्ट्रीम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, तब तक ज्यादातर जरूरी समय खत्म हो चुका होता है। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, Google ने हाल ही में एक ट्रिक शुरू की है जिससे आप Play Store पर ही ये सर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐप उस खास मूवी या शो स्ट्रीम कर रहे हैं।

इस फीचर के बारे में बताते हुए, Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है, 'एक नया फीचर अब आपको स्टोर में ही टाइटल सर्च करने और तुरंत ये देखने देता है कि वे किन ऐप पर स्ट्रीम हो रहे हैं। मूवी नाइट के लिए क्लासिक फिल्म ढूंढने या लेटेस्ट बिंज-वर्दी सेंसेशन देखने के लिए दर्जनों ऐप के बीच जंप करने के दिन भूल जाइए।' आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है।

प्ले स्टोर पर मूवी/वेब शो कैसे सर्च करें? अगर आप इस लेटेस्ट फीचर को आजमाना चाहते हैं, तो बस प्ले स्टोर पर अपनी पसंद की मूवी या वेब शो सर्च करें, ये स्टेप्स फॉलो करें: गूगल प्ले स्टोर खोलें।

अब, सर्च टैब पर जाएं।

जरूरी मूवी या टीवी शो ढूंढें। उदाहरण के लिए, 'जवान' या 'हैरी पॉटर' लिखें।

अगर ये फीचर आपके डिवाइस पर अवेलेबल है, तो आपको एक Where To Watch कार्ड मिलेगा। ये आपको जल्दी से अलग-अलग ऐप्स की एक क्लियर लिस्ट दिखाएगा जहां आप मूवी या शो देख सकते हैं, जैसे कि Netflix, Amazon Prime, JioHotstar और YouTube।

इसके अलावा, ऐप आपको ये भी दिखाएगा कि आप कंटेंट फ्री में देख सकते हैं या आपको रेंट पर लेना/सब्सक्राइब करना होगा। फीचर नहीं मिल रहा है?