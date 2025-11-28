Nothing Phone 3a Lite की सबसे पहली सेल दिल्ली में, होने जा रहा ड्रॉप इवेंट; फ्री मिलेंगे बड्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3a Lite भारत में पहली बार एक ड्रॉप इवेंट के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। ये फोन 3a सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। इसे कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था। ये इवेंट शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित होगा। Nothing पहले 20 ग्राहकों को एक ऑडियो एक्सेसरी बिना एडिशनल प्राइस के देगी। भारत में Nothing Phone 3a Lite नए ब्लू कलर में आया है, जिसे अभी ग्लोबली अनाउंस नहीं किया गया है। इसमें 6.77-इंच Full-HD+ फ़्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 nits पीक ब्राइटनेस जैसे फीचर्स हैं। फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro चिप और 5,000mAh बैटरी है।

Nothing Phone 3a Lite के लिए ड्रॉप इवेंट कार्ल-पेई की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि वह 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे IST पर नई दिल्ली के ग्रेट कैलाश 2 में ब्लू टोकाई कॉफी रोस्टर में Nothing Phone 3a Lite के लिए एक इंडिया-एक्सक्लूसिव ड्रॉप इवेंट होस्ट करेगी। बायर्स खरीदने से पहले हैंडसेट का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस ले पाएंगे। इसके अलावा, टेक फर्म ड्रॉप इवेंट के दौरान पहले 20 Phone 3a Lite कस्टमर्स को Nothing Ear Open ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) देगी। वहीं, देश के बाकी हिस्सों में, Nothing Phone 3a Lite 5 दिसंबर को फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, क्रोमा और दूसरे ऑफलाइन रिटेल चैनल्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Nothing Phone 3a Lite को 27 नवंबर को भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 20,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है। ICICI Bank और OneCard ऑफर्स के साथ खरीदार इसे क्रमशः 19,999 रुपये और 21,999 रुपये में खरीद पाएंगे। ये ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में आएगा।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Nothing Phone 3a Lite में 6.77-इंच फुल-HD+ (1,080×2,392 पिक्सल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। ये फोन MediaTek Dimensity 7300 Pro चिप, 8GB RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये 8GB तक वर्चुअल रैम और microSD कार्ड के जरिए 2TB तक एक्सटेंडेड स्टोरेज सपोर्ट करता है।