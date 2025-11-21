Nothing के इस लेटेस्ट फोन पर मिल रहा 33 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, साथ हैं और भी ऑफर्स
Nothing Phone 3 अब Amazon India पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है और ये उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रीमियम ऑप्शन बन जाता है जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते। लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,999 रुपये थी, लेकिन नए डिस्काउंट्स और बैंक डील्स के बाद इसकी कीमत काफी कम हो जाती है। आइए जानते हैं डील।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3 अब Amazon India पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है, जिससे ये उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन बन जाता है जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं। फोन को शुरू में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन लेटेस्ट ऑफर के साथ डिस्काउंट और बैंक डील्स जोड़कर इसकी काफी कम हो गई है। इस ऑफर के साथ खरीदार एक टॉप-क्वालिटी डिवाइस को और भी बेहतर कीमत में ले सकते हैं। ये फोन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्टाइलिश डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ आता है। ये फोन कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुआ था।
Nothing Phone 3 पर ये है डील
Nothing Phone 3 का 12GB, 256GB वेरिएंट अब Amazon पर 46,482 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी लॉन्च कीमत से 33,000 से ज्यादा की कमी है। यहां कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप उनका फायदा उठा पाते हैं तो कीमत पर और भी बचत कर पाएंगे।
Amazon एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रहा है, जहां यूज़र अपना पुराना फोन देकर 43,200 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं। सटीक वैल्यू फोन के मॉडल, ईयर और उसकी हालत पर निर्भर करती है। जो यूजर किस्तों में पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए Amazon लगभग 2,254 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाले EMI प्लान भी ऑफर कर रहा है।
Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन्स
Nothing Phone 3 में 6.67-इंच AMOLED स्क्रीन मिलती है, जो हाई ब्राइटनेस और क्लियर पिक्चर क्वालिटी सपोर्ट करती है। डिस्प्ले को Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि मजबूती बढ़े। ये डिवाइस Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 16GB RAM तक और 512GB इंटरनल स्टोरेज तक का सपोर्ट मिलता है।
फोन में 5,500mAh बैटरी है, जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें 50MP मेन कैमरा, पेरिस्कोप लेंस, अल्ट्रावाइड सेंसर और सेल्फियों के लिए 50MP फ्रंट कैमरा मिलता है।
