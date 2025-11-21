Nothing के इस लेटेस्ट फोन पर मिल रहा 33 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, साथ हैं और भी ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3 अब Amazon India पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है, जिससे ये उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन बन जाता है जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं। फोन को शुरू में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन लेटेस्ट ऑफर के साथ डिस्काउंट और बैंक डील्स जोड़कर इसकी काफी कम हो गई है। इस ऑफर के साथ खरीदार एक टॉप-क्वालिटी डिवाइस को और भी बेहतर कीमत में ले सकते हैं। ये फोन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्टाइलिश डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ आता है। ये फोन कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुआ था।

Nothing Phone 3 पर ये है डील Nothing Phone 3 का 12GB, 256GB वेरिएंट अब Amazon पर 46,482 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी लॉन्च कीमत से 33,000 से ज्यादा की कमी है। यहां कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप उनका फायदा उठा पाते हैं तो कीमत पर और भी बचत कर पाएंगे।

Amazon एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रहा है, जहां यूज़र अपना पुराना फोन देकर 43,200 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं। सटीक वैल्यू फोन के मॉडल, ईयर और उसकी हालत पर निर्भर करती है। जो यूजर किस्तों में पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए Amazon लगभग 2,254 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाले EMI प्लान भी ऑफर कर रहा है।