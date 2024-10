12GB रैम और 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition की कीमत

Nothing Phone (2a) Community Edition स्मार्टफोन को सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन को 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ 29,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है।

Nothing के इस फोन को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इस फोन के सिर्फ 1000 यूनिट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में सिर्फ फोन के लिए यूजर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition की खूबियां

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition भारत में लॉन्च हो गया है। यह स्मार्टफोन मार्च में लॉन्च हुए फोन का कस्टम एडिशन है। Nothing ने अपनी वेबसाइट में Nothing Phone (2a) Plus Community Edition को लॉन्च करने के पीछे की पूरी स्टोरी डिटेल से शेयर की है। यह स्मार्टफोन को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट चार स्टेज में बांटा गया है। ये चार स्टेज - हार्डवेयर डिजाइन, वालपेपर डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन और मार्केटिंग कैंपेन है। यहां हम आपको नथिंग के इस फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।