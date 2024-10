Nothing Phone (2a) को मिला नया अपडेट, फोन चलाने का अंदाज होगा मजेदार और बेहतर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एंड्रॉइड 15 बेस्ड Nothing OS 3.0 अपडेट Nothing Phone (2a) यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। यह बीटा वर्जन है। अपडेट पहले Nothing Phone (2) को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने नथिंग फोन 2a यूजर्स के लिए इस अपडेट को नए फीचर्स के साथ पेश किया है। इसमें UI में बदलाव से लेकर बहुत कुछ बेहतर हुआ है। पहले यह अपडेट सस्ते फोन को क्यों मिला है। इसके पीछे का कारण नथिंग के को-फाउंडर Akis Evangelidis बताया है।

एक्स पर Akis Evangelidis की पोस्ट के अनुसार, मीडियाटेक क्वालकॉम की तुलना में एंड्रॉइड 15 अपडेट के साथ अपने चिपसेट को ऑप्टिमाइज करने में तेज था। इसकी वजह से अपडेट को पहले रोलआउट करने में आसानी हुई। नथिंग फोन (2a) मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 प्रो SoC द्वारा संचालित है।