टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग ने अपने यूजर्स के लिए Nothing OS 2.6 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट Nothing Phone 2(a) यूजर्स के लिए रिलीज हो रहा है। मालूम हो कि इससे पहले Nothing Phone 2 यूजर्स के लिए कंपनी की ओर से ओएस अपडेट लाया गया था। बता दें, यह ओवर द एयर अपडेट है और अपडेट को चरणों में रोलआउट किया जा रहा है। इस लेटेस्ट अपडेट को Nothing Phone 2(a) के यूजर्स मैन्युअली चेक कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स फोन की सेटिंग पर टैप कर सिस्टम और इसके बाद सिस्टम अपडेट पर टैप कर सकते हैं।

Nothing OS 2.6 Update को नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स के साथ लाया गया है-

अपडेट के साथ नया स्वाइप होने वाला विजेट जोड़ा गया है।

क्विक सेटिंग ब्लूटुथ टाइल में सीएमएफ वॉच बैटरी लेवल डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है।

गेम मोड में नए बदलाव

गेमिंग के दौरान गेम डैशबोर्ड को लेफ्ट साइडबार से क्विक एक्सेस किया जा सकेगा

गेमिंग के दौरान इनकमिंग कॉल के लिए पॉप-अप डिस्प्ले होगा।

गेम प्ले के दौरान थर्ड पार्टी ऐप कॉल्स को रिजेक्ट करने की सुविधा जोड़ी गई है।

किसी कॉल को रिजेक्ट करने के बाद वन टैप कॉलबैक सपोर्ट दिया गया है।

गेम के दौरान ज्यादा जानकारियों शो करने के लिए ऑप्टिमाइज लाइट नोटिफिकेशन की सुविधा जोड़ी गई है।

गेम प्ले के दौरान नोटिफिकेशन ब्लॉक करने की सुविधा जोड़ी गई है।

