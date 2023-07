ब्लैक कलर में लॉन्च होगा Nothing Ear 2, लॉन्च से पहले सामने आई फीचर्स की जानकारी

Nothing Ear 2 Launch soon in Black Colour Option नथिंग ईयर 2 को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। एक नई रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि ईयरबड्स को एक नए कलर वेरिएंट में पेश किया किया जा सकता है। नथिंग ईयर 2 में धूल और वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP54 रेटिंग है जबकि चार्जिंग केस IP55 रेटिंग के साथ आता है। (फोटो-जागरण)