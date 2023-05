Nokia C32: 10 हजार से कम में लॉन्च हुआ नोकिया का नया स्मार्टफोन, इन खूबियों से जीत सकता है यूजर्स का दिल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नोकिया ने भारतीय ग्राहकों के लिए Nokia C32 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नए डिवाइस Nokia C32 को तीन लुभावने रंगों में पेश किया है। नोकिया का नया स्मार्टफोन 10 हजार रुपये से कम कीमत में लाया गया है। अगर आप भी एक बजट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो नोकिया के नए डिवाइस Nokia C32 को लेकर जानकारियां ले सकते हैं-

सबसे पहले कीमत की बात करें तो Nokia C32 को दो वेरिएंट में लाया गया है। बेस वेरिएंट 4GB + 64GB की कीमत 8,999 रुपये रखी गई है, जबकि 4GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 9,499 रुपये रखी गई है। फोन में यूजर्स को 6.55 इंच का डिस्प्ले मिलता है।

कंपनी का नया स्मार्टफोन ऑक्टा कोर चिपसेट के साथ लाया गया है। Nokia C32 को डुअल कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है।

Presenting the all-new Nokia C32, the fashionable phone that everyone deserves. Designed with a luxurious glass back, 3-day battery life and a 50MP dual AI camera with night & portrait mode, #NokiaC32 becomes a force to reckon with.#SeeMeShine

