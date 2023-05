एआई कैमरा और तीन दिन की बैटरी लाइफ के साथ Nokia C22 ने मारी शानदार एंट्री, इस कीमत पर हुआ लॉन्च

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नोकिया ने भारतीय यूजर्स के लिए नया स्मार्टफोन Nokia C22 लॉन्च कर दिया है। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो नोकिया के नए स्मार्टफोन को प्री-बुक कर सकते हैं। कंपनी ने नया डिवाइस एआई कैमरा और तीन दिन की बैटरी लाइफ फीचर के साथ पेश किया है। आइए नोकिया के इस फोन के फीचर्स पर एक नजर डाल लें-

सबसे पहले कीमत की बात करें तो नोकिया ने Nokia C22 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। बेस वेरिएंट 2GB + 64GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपये में लाया गया है।

वहीं 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 8,499 रुपये पर लॉन्च किया गया है। कंपनी नए डिवाइस को Charcoal, Purple और Sand कलर ऑप्शन में पेश किया है।

Nokia C22 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो डिवाइस को 6.5 इंच की एलसीडी डिस्प्ले के साथ लाया गया है। कंपनी ने फोन को octa-core Unisoc SC9863A SoC प्रोसेसर के साथ पेश किया है। Nokia C22 Android 13 Go Edition पर रन करता है।

Nokia C22 को 13 और 2 मेगापिक्सल सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ लाया गया है। डिवाइस में एलईडी फ्लैश लाइट की सुविधा भी मिलती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Introducing the all-new Nokia C22 comes with 4GB RAM + 2GB virtual RAM, 13MP dual rear camera, 1 year replacement guarantee and 3-day battery life to make you #LiveUntamed.

Buy now: https://t.co/tKvqK84hWj#NokiaC22 pic.twitter.com/gVNg4kA7ki— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) May 11, 2023