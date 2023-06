Apple Vision Pro के लिए ऐप्स बना सकेंगे डेवलपर्स, कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर टूल का किया एलान

New software tools for developers to create apps For Apple Vision Pro आईफोन मेकर कंपनी ने Apple Vision Pro को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है। नया अपडेट ऐप डेवलपर्स के लिए जारी किया गया है। ऐप डेवलपर्स के लिए एपल ने कुछ नए टूल्स का एलान किया है जिनकी मदद से डेवलपर्स विजन प्रो के लिए ऐप्स डेवलपर कर सकेंगे।