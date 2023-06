‘Look who just died’ स्कैम में Facebook यूजर्स को फंसा रहे हैं स्कैमर्स, कहीं आपको तो नहीं आ रहा ऐसा कोई मैसेज

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप Facebook का इस्तेमाल करते है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल एक नया फेसबुक सामने आया है, जो स्कैमर्स को फंसाने की कोशिश कर है। इस स्कैम में स्कैमर्स आपको Look who just died, का मैसेज करते हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिसर्चर्स ने यूजर्स को ‘Look who just died’ स्कैम के बारे में चेतावनी दी है। इसमें हैकर किसी फेसबुक अकाउंट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उस शख्स के कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेज देता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये स्कैम कैसे काम करता है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

क्या आता है मैसेज

स्कैमर्स द्वारा भेजे गए मैसेज में आपको Look who just died जैसा मैसेज दिखाई देता है। इसमें एक लिंक होती है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में एक न्यूज आर्टिकल पर आपको ले जाता है। इस मैसेज में ‘So Sad’ या "I know you know her/him’ जैसे वाक्यांश ( फ्रेज) शामिल हो सकते हैं ताकि रिसीवर इस सोच में पड़ जाए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु या तो वह बहुत फेमस व्यक्ति है या फिर वे उसे जानते हैं।

कैसे काम करता है ये स्कैम?

अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करते है तो हो सकता है कि आप मालवेयर के चपेट में आ सकते है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है। आइये जानते हैं कि ये स्कैम कैसे काम करता है। इसमें स्कैमर फेसबुक लॉगिन विवरण मांग सकते हैं, जिससे अकाउंट एक्सेस और वित्तीय जानकारी की संभावित चोरी हो सकती है। इसके साथ ही नकली समाचार लिंक डिवाइस पर मैलवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे हैकर्स को व्यक्तिगत डेटा तक एक्सेस मिल सकता है।

किसको हो सकता है खतरा?

एक बार जब हैकर आपके खाते पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो वे आपको लॉक कर सकते हैं और फिर आपके खाते से आपके दोस्तों को इसी तरह के संदेश भेज सकते हैं। यह स्कैम आमतौर पर फेसबुक मैसेंजर पर हो रहा है, लेकिन आपको टेक्स्ट या ईमेल जैसे मैसेज भी मिल सकते हैं।

कैसे रह सकते हैं सुरक्षित?