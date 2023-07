Moto G14 स्मार्टफोन 50MP कैमरा के साथ 1 अगस्त को होगा लॉन्च, सिंगल चार्ज पर दिन भर चलेगी बैटरी

Moto G14 India Launch Confirm मोटोरोला अगले महीने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। मोटो जी14 भारत में 1 अगस्त को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी होगी जो 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को सपोर्ट करेगा। यह डिवाइस 34 घंटे तक का टॉक टाइम 94 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम ऑफर करेगा।

Motorola has announced the Moto G14 India launch date (फोटो-जागरण)

