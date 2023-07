Motorola G32: हजारों रुपये कम हो गई मोटोरोला के इस फोन की कीमत, फीचर्स देखकर आ जाएगा मजा

मोटोरोला अपने डिवाइस Motorola G32 पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। बता दें कि फ्लिपकार्ट पर आप इसको 35% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते है। बता दें कि इस फोन को पिछले साल लॉन्च किया गया था। फीचर्स की बात करें तो ऑक्टा-कोर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट 8GB तक रैम और 5000mAh की बैटरी मिलती है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Flipkart giving huge discount on motorola G32, know the details here

