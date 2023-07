सिर्फ 399 रुपये में मिल सकता है 12 हजार वाला ये बजट फोन! हाथों-हाथ खरीद रहे ग्राहक

Motorola E7 Power Discount Offer अगर आप नया 4G बजट स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप 11 हजार रुपये वाले Motorola E7 Power को मात्र 399 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में कई दमदार फीचर्स देखने को मिलते हैं। फोन पर एक्सचेंज ऑफर में अधिकतम 6800 रुपये की बचत कर सकते हैं।

Motorola E7 Power Discount Offer Sale Detail Know Price Specification Exchange Offer

Your browser does not support the audio element.