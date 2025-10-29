Lava ने जारी किया नए फोन का टीजर, Lava Agni 4 जल्द हो सकता है लॉन्च

Language
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Lava Mobiles ने भारत में अपने अगले स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये Lava Agni 4 हो सकता है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर ‘Coming Soon’ पोस्ट शेयर की है, जिसमें चार फायर इमोजी दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन नवंबर में लॉन्च होगा और इसकी कीमत करीब 25,000 रुपये हो सकती है।

    Lava Mobiles ने भारत में नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Mobiles ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए भारत में एक नए स्मार्टफोन के लॉन्च का टीजर जारी किया। हालांकि, कंपनी ने अभी तक मॉडल का नाम सामने नहीं रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह Lava Agni 4 हो सकता है, जिसका लॉन्च टाइमलाइन ब्रांड पहले ही कंफर्म कर चुका है। कंपनी के एक अधिकारी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही Lava Agni 4 भारत में लॉन्च होने वाला है।

    Lava Mobiles ने X (पहले Twitter) पर एक टीजर इमेज शेयर की है, जिसमें एक नया Lava स्मार्टफोन 'Coming Soon' कैप्शन के साथ दिखाया गया है। पोस्ट में चार फायर इमोजी दिए गए हैं, जो इंग्लिश में 'Agni 4' की ओर इशारा करते हैं।

    एक अलग पोस्ट में, Lava Mobiles के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील रैना ने भी चार फायर इमोजी और 'Soon' लिखा, जिससे Lava Agni 4 के लॉन्च की अटकलें और मज़बूत हो गईं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ अनुमान है और कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि कौन सा मॉडल लॉन्च होगा।

    इंडिया-बेस्ड इस स्मार्टफोन ब्रांड ने इस महीने की शुरुआत में Lava Agni 4 के लॉन्च की घोषणा की थी। इसे नवंबर में उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, हालांकि सही लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। फोन को ब्लैक कलर वेरिएंट में टीज किया गया था, जिसमें होरिजॉन्टली अलाइंड पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल नजर आया था।

    खास बात ये है कि Lava Agni 4 को हाल ही में BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा गया, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसका लॉन्च बहुत जल्द हो सकता है।

    Lava Agni 4 की कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 की भारत में कीमत करीब 25,000 रुपये हो सकती है। तुलना के लिए बता दें कि इसका प्रीडेसर Lava Agni 3 20,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई थी।

    Lava Agni 4 में 6.78 इंच का Full HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलने की उम्मीद है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और UFS 4.0 स्टोरेज दिया जा सकता है।

    फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है, जिसमें दो 50-मेगापिक्सल सेंसर होंगे। इसके अलावा, इसमें 7,000mAh से ज्यादा की बैटरी दी जा सकती है। Lava Agni 4 के लॉन्च के करीब आते ही इसके बारे में और जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।

