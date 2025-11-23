Lava का ये नया 5G फोन जल्द हो सकता है लॉन्च, IMEI वेबसाइट पर आया नजर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने भारत में Lava Shark 2 4G लॉन्च किया गया था, जो कंपनी के Shark स्मार्टफोन लाइनअप का लेटेस्ट एडिशन है। अब, नोएडा की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी कथित तौर पर 5G कनेक्टिविटी वाला एक और हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे Lava Shark Pro 5G के तौर पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये फोन अब IMEI डेटाबेस पर लिस्टेड है, जो इस बात का संकेत है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कथित Shark Pro 5G के बारे में और जानकारी आने वाले दिनों या हफ्तों में ऑनलाइन सामने आ सकती है। हैंडसेट को IMEI वेबसाइट पर कंपनी के Lava Agni 4 को डुअल रियर कैमरा यूनिट और 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च करने के एक दिन बाद देखा गया था।

Lava Shark Pro 5G को Shark लाइनअप में एक प्रीमियम ऑफर माना जा रहा है टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी (@passionategeekz) का दावा है कि Lava Shark Pro 5G जल्द ही Shark सीरीज के लेटेस्ट मॉडल के तौर पर भारत में लॉन्च होगा। खबर है कि फोन को IMEI डेटाबेस पर मॉडल नंबर LXX527 के साथ देखा गया है। हालांकि, इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, लॉन्च की सही तारीख और कीमत अभी भी गुप्त रखी गई है। चूंकि, टेक फर्म ने अभी तक हैंडसेट के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस जानकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी की शार्क सीरीज का चौथा फोन होगा, इससे पहले Lava Shark 2, Shark 5G और Lava Shark आ चुके हैं। ये कंपनी के भारत में Lava Agni 4 लॉन्च करने के तुरंत बाद आया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी है।

अक्टूबर में, भारतीय कंपनी ने Lava Shark 2 को 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, जो इसके सिंगल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए था। बता दें कि Shark 2 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले है। साथ ही फोन में ऑक्टा कोर Unisoc T7250 चिपसेट मिलता है, जिसे 4GB RAM और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर गया है।