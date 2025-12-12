Language
    251 रुपये वाले इस शानदार प्लान को खरीदने का आखिरी मौका, मिलता है 100GB डेटा, फ्री कॉलिंग और 28 दिन की वैलिडिटी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    BSNL ने अपने बजट फ्रेंडली 251 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को कुछ समय पहले पेश किया था। अब इस प्लान को खरीदने के लिए अंतिम मौका बचा है। ये प्लान ग्राहकों ...और पढ़ें

    Hero Image

    BSNL के किफायती 251 रुपये वाले प्लान को खरीदने का अब आखिरी मौका बचा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। BSNL ऐसे बजट प्लान लाता रहता है जो स्टूडेंट्स और युवा लोगों के लिए एकदम खासकर फायदेमंद रहते हैं। जो रिचार्ज पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। BSNL का लर्नर्स प्लान कुछ समय पहले सिर्फ 251 रुपये में लॉन्च किया गया था। ये एक शानदार प्लान जल्द है जो जल्द ही खत्म होने वाला है, जिससे यूजर्स के पास रिचार्ज करने और इसके बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए केवल अब कुछ ही दिन बचे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL लर्नर्स प्लान में क्या मिलेगा?

    BSNL के लर्नर्स 251 रुपये के प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। ये उन बेहतरीन प्लान्स में से एक है जो खास तौर पर स्टूडेंट्स और डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें ऐसे फीचर्स का मिक्स है जो पढ़ाई करने और सीखने वाले लोगों के लिए फायदेमंद हैं। ये बिना किसी डेली यूसेज लिमिट के 100GB हाई-स्पीड डेटा देता है। ये ऑनलाइन क्लास लेने, वीडियो स्ट्रीमिंग और ब्राउजिंग के लिए इसे आइडियल बनाता है।

    BSNL लर्नर्स प्लान की खास बातें

    BSNL लर्नर प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है, जिसमें फ़्री नेशनल रोमिंग शामिल है, जो देश में कहीं भी बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूजर्स को रोज़ाना 100 फ़्री SMS भी मिलेंगे, जो इसे पर्सनल और एकेडमिक दोनों तरह के कम्युनिकेशन के लिए काम का बनाता है।

    कीमत और वैलिडिटी

    BSNL लर्नर्स प्लान की कीमत 251 रुपये है और ये रिचार्ज की तारीख से 28 दिनों के लिए वैलिड होती है। BSNL के पास अपने लर्नर प्लान जैसा ही एक और प्लान भी है, हालांकि जो चीज इस प्लान को दूसरों से अलग बनाती है, वह है इसकी पैसे की बेहतरीन वैल्यू, जिसमें डेटा यूसेज या कॉलिंग पर कोई हिडन रिस्ट्रिक्शन नहीं है।

    ऑफर का फायदा उठाने की आखिरी तारीख

    BSNL ने अपने लर्नर्स प्लान की डेडलाइन की घोषणा कर दी है। इस प्लान को रिचार्ज करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद, यूजर्स इस रिचार्ज से ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

    इस प्लान पर भी कर सकते हैं विचार

    लंबे समय के प्लान चाहने वाले यूजर्स के लिए BSNL के पास 365 दिन की वैलिडिटी वाला एक एनुअल प्लान भी है। इसकी कीमत 2,399 रुपये है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, फ़्री नेशनल रोमिंग, डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा और डेली 100 SMS मिलते हैं।

