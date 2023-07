JioBharat: लार्ज पिज्जा से सस्ता है जियो का ये फोन, दनादन चलता है इंटरनेट, जानें इसकी खास बातें

Jio अपने यूजर्स को बेहतर मगर किफायती सर्विस देने के लिए जाना जाता है। चाहे वो कोई डेटा प्लान हो या फोन। जी हां हम बात कर रहे हैं जियो के नए किफायती फोन JioBharat की। ये फोन 1000 रुपये से कम कीमत में आता है। इस फोन की सबसे खास बात ये है कि यूजर्स इसके साथ इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

JioBharat bugdet phone of jio with internet service, know the important point related it

नई दिल्ली, टेक डेस्क। JioBharat भारत में लॉन्च हो गया है। यह रिलायंस जियो का सबसे किफायती एंट्री लेवल इंटरनेट-सक्षम फीचर फोन है। इसकी कीमत 999 रुपये रखी गई है। जियो के इस फीचर फोन का लक्ष्य 2G फोन यूजर्स को 4G नेटवर्क पर ट्रांसफर करना है। इस फोन को सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। यह फीचर फोन उन कस्टमर्स को असाधारण Jio 4G नेटवर्क तक बजट-फ्रेंडली एक्सेस देने का प्रयास करता है, जो अभी भी 2G तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। आइये इसके जुड़ी जरूरी बातो के बारे में जानते हैं। सस्ता है ये इंटरनेट सक्षम फोन रिलायंस जियो ने भारत में सबसे किफायती इंटरनेट-इनेबल डिवाइस - JioBharat फोन का अनावरण किया है। यह फोन 999 रुपये की कीमत के साथ आता है, जो इसे सबसे किफायती एंट्री लेवल इंटरनेट-सक्षम फोन बनाता है। बीटा टेस्टिंग में है फोन रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि कंपनी 7 जुलाई, 2023 से JioBharat फोन के लिए बीटा ट्रायल शुरू करेगी। कंपनी पहले 1 मिलियन JioBharat फोन के लिए बीटा ट्रायल करेगी। मिलेगा बेहतर डेटा प्लान टेलीकॉम ऑपरेटर ने एक्सक्लूसिव JioBharat डेटा प्लान का भी खुलासा किया है। कंपनी ने JioBharat फोन के लिए दो डेटा प्लान -123 रुपये और 1234 रुपये की घोषणा की है। 123 रुपये के प्लान के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 14GB डेटा मिलेगा और यह 28 दिनों के लिए वैध है। वहीं, 1234 रुपये वाला सालाना में कुल 168GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। फोन में क्या है खास फीचर्स JioBharat फोन में कैमरा, FM रेडियो और JioCinema और JioSaavn जैसे प्रीइंस्टॉल्ड ऐप्स सहित कई सुविधाएं हैं। इसके अलावा फोन JioPay के माध्यम से UPI भुगतान का समर्थन करता है और सुविधा के लिए इसमें एक इन बिल्ट टॉर्च भी शामिल है। इसमें 1.77-इंच QVGA TFT स्क्रीन है। JioBharat फोन 1000mAh बैटरी मिलती है। यह जियो सिम कार्ड लॉक के साथ आता है, जो विशेष रूप से जियो सिम कार्ड के साथ कस्टमाइज किया गया है। फोन 3.5 मिमी हेडफोन जैक है। एसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

Edited By: Ankita Pandey