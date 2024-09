Jio Down: जियो की सर्विस हुई डाउन तो एक्स हैंडल शेयर यूजर्स शेयर करने लगे मीम्स

जियो यूजर्स एक्स पर जियो नेटवर्क का स्टेटस अपडेट करने को लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

Mumbaikars please update status of your Jio network 😢 #Jiodown ? pic.twitter.com/tQGtCq3PdN