Jagran Hitech Awards - 2025 का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन सा है, जानने के लिए जुड़ें हमारे साथ

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हम तकनीक के नए युग में जी रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है और इंटरनेट ने संचार, सेवा और मनोरंजन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिससे साथ हम घंटों समय बिताते हैं और तकनीक में हो रहे निरंतर बदलाव पर नजर रखते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टेबलेट आदि की तलाश हर किसी को हर साल रहती है। वहीं, नई तकनीकी सेवा लोगों की एफिशिएंसी को लगातार बढ़ा रही है। आपकी नजर में 2025 का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन सा है, जिसने यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो Jagran Hitech Awards 2025 के साथ जरूर जुड़ें।

Jagran Hitech Awards सातवां संस्करण 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिनमें उन प्रोडक्ट्स को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने 2025 में टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी के भविष्य को आकार दिया है।

समारोह में ज्यूरी मेंबर्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के दिग्गज और इंडस्ट्री के लोग भी शामिल होंगे।

Jagran Hitech Awards 2025 में तकनीक क्षेत्र में कौन-कौन सी कैटेगरी है, आइए जानते हैं।

2025 एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (15 हजार से कम)

2025 मिड-रेंज स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (25 हजार से कम)

2025 बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (50 हजार से कम)

2025 कैमरा फोन ऑफ दी ईयर

2025 टैबलेट ऑफ दी ईयर

2025 फोन ऑफ दी ईयर

2025 स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ दी ईयर

2025 TWS ऑफ दी ईयर

2025 स्मार्टवॉच ऑफ दी ईयर

2025 लैपटॉप ऑफ दी ईयर

2025 फोल्डेबल फोन ऑफ दी ईयर

2025 बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ दी ईयर (35 हजार से कम)

2025 TV ऑफ दी ईयर

2025 टेक पर्सनालिटी ऑफ दी ईयर

Hitech Awards 2025 में ये कैटेगरी स्पष्ट, निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इन कैटेगरी में हर साल की तरह 4 नॉमिनेशन दी जाएगी और बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विस को अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। आपको इस अवार्ड समारोह में जरूर भाग लेना चाहिए। आप इसके जरिए साल की बेहतरीन तकनीक और इनोवेशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा समारोह में आपको सेगमेंट लीडर्स की तरफ से कंज्यूमर और बिजनेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे ब्रांड ने अपने इनोवेटिव सोल्यूशन से यूजर्स को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा, अगर आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं और इंडस्ट्री लीडर्स, पीयर्स और पार्टनर्स के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए मंच तैयार है।