Jagran Hitech Awards 2025: मोबाइल और मोबिलिटी के इन दिग्गजों ने साल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को चुनने में की कड़ी मेहनत
Jagran Hitech Awards 2025: टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हमारे खास विशेषज्ञों ने इस साल के बेस्ट प्रोडक्ट चुन लिए हैं। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को बारीकी से परखकर साल के सबसे खास प्रोडक्ट्स के चयन में खूब मेहनत की है। यहां हम आपको जागरण हाईटेक अवॉर्ड्स के जूरी मैंबर्स का परिचय दे रहे हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। तकनीक और ऑटोमोबाइल को लेकर भारतीय युवाओं ने हमेशा से ही रूचि दिखाई है। नए लॉन्च और नई तकनीक उन्हें आकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी उनके लिए पसंदीदा विषय बन रहे हैं, जिनका वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज युवा तकनीक के प्रति जागरूक है, क्योंकि वे तकनीक के साथ बड़े हुए हैं, निरंतर बदलाव के साथ अधिक सहज हैं, तथा प्रयोग करने और जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं। उन्हें नई कार, नई बाइक और डिवाइस में एक्सपोजर चाहिए।
युवाओं की भावना पूरे साल अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ बनी रहती है। अगर आपका कोई पसंदीदा बाइक, कार, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच है, जिसने पूरे साल धूम मचाया है, तो उसे आप Jagran Hitech Awards 2025 में पुरस्कार पाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि, इसी महीने 24 नवंबर को साल के सबसे बेहतरीन टेक और ऑटो प्रोडक्ट्स का खुलासा होगा, जिसको लेकर ज्यूरी मेंबर्स ने कई घंटो तक मेहनत की है।
मोबाइल और मोबिलिटी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां निरंतर बदलाव होते रहते हैं। इन दोनों इंडस्ट्री को वही समझ सकता है जो इनके एक्सपर्ट हैं। इनमें टेक जर्नलिस्ट और इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। ये बेहतर तरीके से प्रोडक्ट्स, तकनीक, इनोवेशन और कस्टमर्स एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करते हैं। आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं।
टेक ज्यूरी मेंबर्स
Konark Tyagi (सीनियर एडिटर, Jagran HiTech): कोणार्क त्यागी ने हिंदी टेक न्यूज प्लेटफॉर्म पर एडिटोरियल कवरेज के लिए अपनी विशेषज्ञता और लीडरशिप का परिचय दिया है। इनके नेतृत्व में लेटेस्ट गैजेट, तकनीकी और ऑटो इंडस्ट्री न्यूज का रिव्यू और रिपोर्टिंग की जाती है।
Tarun Pathak (काउंटरपॉइंट रिसर्च में डिवाइस और इकोसिस्टम के रिसर्च डायरेक्टर): मोबाइल डिवाइस और कनेक्टेड इकोसिस्टम के मार्केट रिसर्च पर इनकी पैनी नजर रहती है। यह तकनीकी कंपनियों और मीडिया को रणनीतिक डेटा और विश्लेषण प्रदान करते हैं।
Nikhil Chawla (फाउंडर, The Unbiased Blog): निखिल अपने इस डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तृत, संपादकीय-संचालित समीक्षा और विश्लेषण प्रदान करते हैं।
Gaurav Chaudhary (यूट्यूबर, technicalgurugi): गौरव चौधरी तकनीक की दुनिया का प्रसिद्ध नाम है। गौरव अपने ऑडियंस के लिए टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं, और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं।
Aayush Ailawadi (कंटेंट क्रिएटर और टेलीविजन पर्सनालिटी): आयुष मल्टीमीडिया कंटेंट (डिजिटल और ब्रॉडकास्ट) पर एंकरिंग करते हैं, जिसमें अक्सर गहन विश्लेषण और इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ साक्षात्कार शामिल है। टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म में उनके काम की एक अलग पहचान है।
Prabhu Ram (VP-इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप, साइबर मीडिया रिसर्च (सीएमआर)): भारतीय और एशियाई टेक्नोलॉजी मार्केट पर केंद्रित प्रोपराइटरी रिसर्च के माध्यम से टेक्नोलॉजी क्लाइंट को बाजार के रुझान, कंपटीटिव इंटेलिजेंस और रणनीतिक दिशा पर सलाह देते हैं।
ऑटो ज्यूरी मेंबर्स
Arjit Garg (एडिटर - ऑटो, Jagran Hitech): अर्जित जागरण हाईटेक के लिए ऑटोमोटिव एडिटोरियल कंटेंट टीम को लीड और मैनेज करते हैं, जिसमें कार, बाइक और मोबिलिटी इंडस्ट्री पर न्यूज, रिव्यू और ओपिनियन शामिल है।
Gaurav Yadav (फाउंडर और एडिटर - Gaadiwaadi.com): Gaadiwaadi.com इंडियन मार्केट के लिए ऑटोमोटिव न्यूज, रिव्यू और एनालिसिस प्रदान करने वाला एक प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
Garima Avtar (कंटेंट क्रिएटर, एक्सट्रीम रैली रेसर): गरिमा एक प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट एथलीट (रैली ड्राइवर) हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लग्जरी लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल थीम पर केंद्रित कंटेंट (वीडियो, पत्रकारिता, सार्वजनिक भाषण) बनाती हैं।
Nikhil Chawla (फाउंडर, The Unbiased Blog): एक ऑनलाइन पब्लिकेशन चलाते हैं जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव रिव्यू और ओपिनियन पर केंद्रित है, साथ ही फूड और ट्रैवल क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में इनकी मजबूत पृष्ठभूमि है।
Konark Tyagi (सीनियर एडिटर, जागरण हाईटेक): जागरण हाईटेक के लिए टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले सीनियर एडिटर कोणार्क रिव्यू, फीचर्स और इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ हैं।
Rachit Hirani (फाउंडर, MotorOctane): MotorOctane एक कंटेंट-बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लेटेस्ट फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर वाहनों के लॉन्च और इंडस्ट्री ट्रेंड पर समाचार, अपडेट और समीक्षा प्रदान करता है।
