Jagran Hitech Awards 2025: मोबाइल और मोबिलिटी के इन दिग्गजों ने साल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को चुनने में की कड़ी मेहनत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। तकनीक और ऑटोमोबाइल को लेकर भारतीय युवाओं ने हमेशा से ही रूचि दिखाई है। नए लॉन्च और नई तकनीक उन्हें आकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी उनके लिए पसंदीदा विषय बन रहे हैं, जिनका वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज युवा तकनीक के प्रति जागरूक है, क्योंकि वे तकनीक के साथ बड़े हुए हैं, निरंतर बदलाव के साथ अधिक सहज हैं, तथा प्रयोग करने और जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं। उन्हें नई कार, नई बाइक और डिवाइस में एक्सपोजर चाहिए।

युवाओं की भावना पूरे साल अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ बनी रहती है। अगर आपका कोई पसंदीदा बाइक, कार, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच है, जिसने पूरे साल धूम मचाया है, तो उसे आप Jagran Hitech Awards 2025 में पुरस्कार पाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि, इसी महीने 24 नवंबर को साल के सबसे बेहतरीन टेक और ऑटो प्रोडक्ट्स का खुलासा होगा, जिसको लेकर ज्यूरी मेंबर्स ने कई घंटो तक मेहनत की है।

मोबाइल और मोबिलिटी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां निरंतर बदलाव होते रहते हैं। इन दोनों इंडस्ट्री को वही समझ सकता है जो इनके एक्सपर्ट हैं। इनमें टेक जर्नलिस्ट और इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। ये बेहतर तरीके से प्रोडक्ट्स, तकनीक, इनोवेशन और कस्टमर्स एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करते हैं। आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं।

टेक ज्यूरी मेंबर्स Konark Tyagi (सीनियर एडिटर, Jagran HiTech): कोणार्क त्यागी ने हिंदी टेक न्यूज प्लेटफॉर्म पर एडिटोरियल कवरेज के लिए अपनी विशेषज्ञता और लीडरशिप का परिचय दिया है। इनके नेतृत्व में लेटेस्ट गैजेट, तकनीकी और ऑटो इंडस्ट्री न्यूज का रिव्यू और रिपोर्टिंग की जाती है।

Tarun Pathak (काउंटरपॉइंट रिसर्च में डिवाइस और इकोसिस्टम के रिसर्च डायरेक्टर): मोबाइल डिवाइस और कनेक्टेड इकोसिस्टम के मार्केट रिसर्च पर इनकी पैनी नजर रहती है। यह तकनीकी कंपनियों और मीडिया को रणनीतिक डेटा और विश्लेषण प्रदान करते हैं। Nikhil Chawla (फाउंडर, The Unbiased Blog): निखिल अपने इस डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तृत, संपादकीय-संचालित समीक्षा और विश्लेषण प्रदान करते हैं। Gaurav Chaudhary (यूट्यूबर, technicalgurugi): गौरव चौधरी तकनीक की दुनिया का प्रसिद्ध नाम है। गौरव अपने ऑडियंस के लिए टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं, और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। Aayush Ailawadi (कंटेंट क्रिएटर और टेलीविजन पर्सनालिटी): आयुष मल्टीमीडिया कंटेंट (डिजिटल और ब्रॉडकास्ट) पर एंकरिंग करते हैं, जिसमें अक्सर गहन विश्लेषण और इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ साक्षात्कार शामिल है। टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म में उनके काम की एक अलग पहचान है।