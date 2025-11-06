Language
    Jagran Hitech Awards 2025: 6 साल की सफल और गौरवमयी यात्रा के बाद 7वें संस्करण के लिए हो जाइए तैयार

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    जागरण HiTech अवार्ड्स की छह साल की यात्रा सफल रही है, जो टेक्नोलॉजी और ऑटो इंडस्ट्रीज में सम्माननीय है। यह मंच बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को दिखाता है। 2025 में इसका सातवां संस्करण होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने वाले लीडर्स को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भविष्य के प्रोडक्ट्स से रूबरू होने का मौका है, जो ज्यादा स्मार्ट हैं। जागरण HiTech अवार्ड्स 2025 में भविष्य की तकनीक के बारे में सवालों के जवाब मिलेंगे।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jagran Hitech Awards के छह साल की सफल यात्रा जागरण समूह के लिए शानदार और गौरवमयी रही है। आज यह हाइटेक समारोह टेक और ऑटो इंडस्ट्रीज में चर्चित और सम्मानीय बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म ने साल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन और इनोवेशन के खुलासे से यूजर्स के बीच रोमांच पैदा किया है। यहां प्रोडक्ट की श्रेष्ठता और ब्रांड के भरोसे का इम्तिहान होता है, जो दर्शकों के दिल में उतरता है वही विजेता बनता है।

    Jagran Hitech Awards की उपलब्धि यह है कि इसने टेक और ऑटो इंडस्ट्रीज के बड़े ब्रांडो को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके बेहतरीन कामों को सम्मानित किया है। साथ ही, यूजर्स को साल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विस से अवगत कराया। मोबाइल और मोबिलिटी में एक्सीलेंस को तलाशने का यह उत्साह अभी भी जारी है। क्योंकि जल्द ही Jagran Hitech Awards सातवां संस्करण आने वाला है, जिसमें उन लीडर्स को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने 2025 में टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी के भविष्य को आकार दिया है।

    यह सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि 2025 के बेस्ट प्रोडक्ट के साथ रूबरू होने का शानदार मौका है, जो ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्मार्ट और भविष्य से जुड़ें हैं। AI से लेकर स्मार्ट मोबिलिटी तक, आएं नए इनोवेशन को सेलिब्रेट करें। क्योंकि यही वो प्रगति है जो हमारे आने वाले कल का निर्माण कर रही है। 

    उभरती टेक्नोलॉजी हर किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा कर रही है कि आने वाला भविष्य कैसा आकार लेगा। बेहतर होती कनेक्टिविटी और इनोवेशन से कस्टमर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, सॉफ्टवेयर से चलने वाले वाहनों से क्या ऑटो इंडस्ट्रीज में नए युग आगाज होगा। इस तरह के सभी सवालों का जवाब हमें Jagran Hitech Awards 2025 में मिलेगा। इसलिए, इस बेहतरीन कार्यक्रम से जुड़ने का मौका न गवाएं।